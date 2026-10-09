Gema Garoa todavía tiene cosas que decir sobre su experiencia en La Casa de los Famosos México. Aunque reconoce que el reality show le dejó aprendizajes personales y le permitió mostrarse ante una audiencia más amplia, también hubo situaciones dentro de la casa que le resultaron difíciles de entender.
Gema Garoa cuestiona el regreso de Mariana Ochoa a ‘La Casa de los Famosos’: “Estuvo rara su salida”
Gema Garoa cuestiona el regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos
Una de ellas fue el recorrido de Mariana Ochoa , quien se convirtió en la ganadora de la temporada después de haber sido la primera eliminada y regresar posteriormente a la competencia. Para Gema, ese giro fue inesperado y le dejó algunas interrogantes sobre lo que pudo haber ocurrido durante la ausencia de la cantante.
“Sí estuvo rara su salida, siento que sí se enteró de cosas que nosotros no sabíamos adentro”, comentó la actriz al recordar la participación de Mariana.
Gema explicó que, antes de entrar al programa, los participantes sabían que existía la posibilidad de que alguien regresara a la casa o de que producción incorporara a una persona en algún momento. Sin embargo, no tenían claro que la primera eliminada sería quien tendría una segunda oportunidad.
“De haber sabido eso, pues ojalá me hubiera nominado a mí la primera semana, ¿no? Y hubiera regresado”, dijo.
Pese a sus dudas, Gema dejó claro que se alegra por el triunfo de Mariana. No obstante, considera que, después de ganar el programa, la cantante podría dejar atrás los conflictos que surgieron durante la convivencia.
“Ya, o sea, tú ganaste, felicidades, disfruta tu premio y next”, expresó al hablar de las entrevistas que ha visto de su excompañera, en las que, desde su perspectiva, Mariana continúa retomando situaciones que ocurrieron dentro de la casa.
Gema Garoa habla de las críticas que recibió en La Casa de los Famosos México
Para Gema Garoa, una de las partes más complicadas de su experiencia fue escuchar que algunos participantes reducían su trabajo a su apariencia física. La actriz recordó que le dolió que dijeran que “lo único que tenía era ser bonita”, pues sintió que esos comentarios minimizaban su preparación y trayectoria profesional.
La participante también habló de las diferencias que surgieron durante el juego. Aunque aseguró que no terminó decepcionada de ninguno de sus compañeros porque entiende que se trataba de una competencia, sí señaló que le incomodó que se inventaran historias para perjudicar a otros o cambiar la percepción del público.
“Lo que no me gusta es que inventen cosas en el juego”, explicó. Para ella, una cosa es expresar abiertamente que alguien no les agrada o que les molesta su manera de hablar, y otra muy distinta es construir una versión de los hechos que, considera, no corresponde con lo que los espectadores pudieron ver.
Sobre los señalamientos de favoritismo hacia algunos habitantes, Gema rechazó haber recibido un trato especial. Incluso recordó que, antes de la final, le habría gustado retocarse el pelo y el maquillaje como lo hizo Mariana, pero nadie le explicó que podía solicitarlo.
“Yo me hubiera gustado haberme dado un retoque y no pude”, contó. Aunque la situación le pareció extraña, reconoció que también pudo deberse a que no sabía que tenía esa opción. Por eso, dijo, se quedará con la duda de lo que ocurrió.
La experiencia que transformó a Gema Garoa y sus planes fuera del reality
Más allá de las controversias, Gema considera que su paso por el programa le ayudó a fortalecer su confianza. Antes de entrar, tenía miedo de equivocarse o de decir algo políticamente incorrecto; ahora reconoce que la experiencia le permitió creer más en sí misma y en el poder de sus palabras.
También descubrió que no suele guardar rencor. Aunque puede enojarse y decir cosas de las que después se arrepienta, explicó que al día siguiente es capaz de volver a acercarse a una persona y demostrarle cariño.
Entre los momentos más significativos de su estancia estuvo la visita de su amiga Sofía Castro , a quien considera una hermana. Gema contó que el encuentro fue breve, pero muy importante para ella, pues necesitaba escuchar palabras de alguien que la conociera bien y pudiera darle tranquilidad sin revelarle información del exterior.
Una de las frases que más recuerda de ese momento fue: “El mundo no es lo mismo sin ti afuera”. Para la actriz, esas palabras le hicieron saber que había personas que la querían y que podía relajarse para disfrutar la experiencia.
Ahora, Gema busca aprovechar la exposición que le dio el reality para que el público conozca otras facetas de su vida. Aunque reconoce que le resulta extraño que más personas la identifiquen en lugares públicos, tiene claro que su objetivo profesional está en la actuación.
“Ya me conocieron en un reality show que fue La Casa de los Famosos, pero no solo soy la persona que estaba en ese reality”, afirmó.
La actriz quiere regresar a los proyectos de ficción y seguir desarrollándose en películas, series y cine. Para ella, el programa fue una oportunidad para llegar a nuevas audiencias, pero su intención es que ese interés también se traduzca en nuevas oportunidades para su carrera.