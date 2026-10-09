Gema Garoa cuestiona el regreso de Mariana Ochoa a ‘La Casa de los Famosos’: “Estuvo rara su salida”

Gema Garoa cuestiona el regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos

Una de ellas fue el recorrido de Mariana Ochoa , quien se convirtió en la ganadora de la temporada después de haber sido la primera eliminada y regresar posteriormente a la competencia. Para Gema, ese giro fue inesperado y le dejó algunas interrogantes sobre lo que pudo haber ocurrido durante la ausencia de la cantante.

“Sí estuvo rara su salida, siento que sí se enteró de cosas que nosotros no sabíamos adentro”, comentó la actriz al recordar la participación de Mariana.



Gema Garoa (Jonathan Saldaña)

Gema explicó que, antes de entrar al programa, los participantes sabían que existía la posibilidad de que alguien regresara a la casa o de que producción incorporara a una persona en algún momento. Sin embargo, no tenían claro que la primera eliminada sería quien tendría una segunda oportunidad.

“De haber sabido eso, pues ojalá me hubiera nominado a mí la primera semana, ¿no? Y hubiera regresado”, dijo.

Pese a sus dudas, Gema dejó claro que se alegra por el triunfo de Mariana. No obstante, considera que, después de ganar el programa, la cantante podría dejar atrás los conflictos que surgieron durante la convivencia.

“Ya, o sea, tú ganaste, felicidades, disfruta tu premio y next”, expresó al hablar de las entrevistas que ha visto de su excompañera, en las que, desde su perspectiva, Mariana continúa retomando situaciones que ocurrieron dentro de la casa.