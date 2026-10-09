Alejandro Fernández le dedicó un mensaje lleno de cariño a Yolanda Andrade , quien enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El cantante recurrió a sus redes sociales para compartir fotografías de algunos momentos que vivieron juntos y recordarle a la conductora cuánto la quiere y admira.
Alejandro Fernández dedica emotivo mensaje a Yolanda Andrade en su lucha contra la ELA
Alejandro Fernández dedica emotivo mensaje a Yolanda Andrade en su lucha contra la ELA
“Últimamente te tengo mucho en la cabeza, Yolanda Andrade, y justo hoy aparecieron estas fotos”, escribió el intérprete al acompañar las imágenes, en las que también aparecen Montserrat Oliver y Mónica Noguera.
El Potrillo aprovechó el recuerdo para dedicarle unas palabras que reflejan la cercanía que existe entre ellos. “Sólo quiero que sepas que te tengo muy presente y que te mando todo mi cariño y toda la fuerza del mundo”, expresó en la publicación, que generó reacciones de seguidores de ambos artistas.
En su publicación, Alejandro Fernández no solo le envió fuerza a la conductora, sino que también recordó con cariño la personalidad que la caracteriza y le hizo saber cuánto la extraña.
“Te quiero muchísimo, te admiro, te extraño y me hace muy feliz encontrarme con fotos así y acordarme de ti como siempre chingona, fuerte y queridísima”, escribió el cantante.
El mensaje concluyó con un abrazo para Yolanda y también para sus amigas Montserrat Oliver y Mónica Noguera, quienes aparecen en las fotografías junto al intérprete de música ranchera.
La publicación fue una muestra pública del afecto que Alejandro siente por la conductora en un momento complicado para su salud. Más allá de las palabras, las imágenes recuperan recuerdos compartidos entre amigos y una faceta cercana del cantante fuera de los escenarios
¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Su lucha contra la ELA
Yolanda Andrade ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años. En 2023 sufrió un aneurisma cerebral que afectó su habla y movilidad, situación que la llevó a alejarse temporalmente de sus actividades habituales.
En 2025, la conductora dio a conocer que enfrenta esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas encargadas de controlar los músculos voluntarios. También ha hablado públicamente de la neuralgia del trigémino, una afección que puede provocar episodios intensos de dolor facial.
En semanas recientes, Andrade ha compartido detalles de su proceso y de las dificultades físicas que experimenta. En una transmisión en redes sociales explicó que quería reducir gradualmente los medicamentos que toma, aunque mantendría los necesarios para controlar el dolor.
La conductora también ha hablado de los días en que tiene dificultades para levantarse o hablar, así como del acompañamiento que ha recibido durante este periodo. Sus declaraciones han permitido que sus seguidores conozcan de primera mano algunos de los retos que enfrenta.