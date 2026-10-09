Alejandro Fernández dedica emotivo mensaje a Yolanda Andrade en su lucha contra la ELA

“Últimamente te tengo mucho en la cabeza, Yolanda Andrade, y justo hoy aparecieron estas fotos”, escribió el intérprete al acompañar las imágenes, en las que también aparecen Montserrat Oliver y Mónica Noguera.

El Potrillo aprovechó el recuerdo para dedicarle unas palabras que reflejan la cercanía que existe entre ellos. “Sólo quiero que sepas que te tengo muy presente y que te mando todo mi cariño y toda la fuerza del mundo”, expresó en la publicación, que generó reacciones de seguidores de ambos artistas.



En su publicación, Alejandro Fernández no solo le envió fuerza a la conductora, sino que también recordó con cariño la personalidad que la caracteriza y le hizo saber cuánto la extraña.

“Te quiero muchísimo, te admiro, te extraño y me hace muy feliz encontrarme con fotos así y acordarme de ti como siempre chingona, fuerte y queridísima”, escribió el cantante.

El mensaje concluyó con un abrazo para Yolanda y también para sus amigas Montserrat Oliver y Mónica Noguera, quienes aparecen en las fotografías junto al intérprete de música ranchera.

La publicación fue una muestra pública del afecto que Alejandro siente por la conductora en un momento complicado para su salud. Más allá de las palabras, las imágenes recuperan recuerdos compartidos entre amigos y una faceta cercana del cantante fuera de los escenarios

