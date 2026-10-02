La Oreja de Van Gogh confirma su regreso a México en 2027 con Amaia Montero

¿Cuándo será el concierto de La Oreja de Van Gogh en México?

El anuncio llegó a través de las redes sociales de la banda, que compartió un video para confirmar que México será una de las próximas paradas de su recorrido internacional. “México, nos vemos el próximo verano”, dice Amaia al final del mensaje.

La agrupación explicó que sus conciertos en España están teniendo una gran respuesta, pero que una gira de La Oreja de Van Gogh no estaría completa sin regresar a México, país al que Xabier San Martín se refirió como su “segunda casa”.



Por ahora, la banda únicamente confirmó que visitará México durante el verano de 2027. Todavía no se han anunciado las fechas exactas, las ciudades, los recintos ni la información sobre la venta de boletos.

Esto significa que los seguidores mexicanos tendrán que esperar un nuevo anuncio para conocer cuándo y dónde podrán volver a escuchar en vivo éxitos como “Rosas”, “La playa”, “20 de enero” y “Cuídate”.

México se suma así al calendario latinoamericano de la agrupación, que ya contempla presentaciones en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile durante marzo de 2027.

Amaia Montero vuelve a México con La Oreja de Van Gogh

Uno de los grandes atractivos de esta visita será, sin duda, el regreso de Amaia Montero a México como vocalista de La Oreja de Van Gogh.

La cantante volvió oficialmente a la agrupación en octubre de 2025, después de la salida de Leire Martínez. Su regreso puso nuevamente en el escenario a la formación asociada con algunos de los mayores éxitos de la banda durante los primeros años de su carrera.

La gira Tantas cosas que contar comenzó el 9 de mayo de 2026 en Bilbao y recorre los grandes éxitos de la agrupación. La primera etapa latinoamericana fue anunciada para marzo de 2027, con conciertos en seis países de la región.

La respuesta del público también ha llevado al grupo a ampliar su calendario. En España, la gira se extenderá hasta 2027 con nuevas presentaciones en festivales y diferentes ciudades.

