Halle Berry pide recuperar la custodia de su hijo y acusa a su ex, Olivier Martinez, de ponerlo en su contra

Halle Berry acusa a su ex, Olivier Martinez de influir en su hijo

La actriz solicitó restablecer el régimen 50/50 que ambos tenían desde 2023 y también pidió recuperar la autoridad para tomar decisiones en caso de desacuerdo sobre asuntos relacionados con el menor. Además, solicitó que Martinez vuelva a participar en las sesiones de terapia de coparentalidad ordenadas por el tribunal.

La nueva petición de Berry llega pocos días después de que el actor francés la acusara de haber agredido físicamente a su hijo y consiguiera una orden de restricción temporal que modificó las condiciones de convivencia entre madre e hijo.

En los documentos presentados ante un tribunal de Los Ángeles, Berry sostiene que la conducta de su exesposo está afectando directamente la relación que mantiene con Maceo.



La actriz se comprometió con su novio Oliver Martínez, quien le dio un gran anillo. (AP)

La actriz acusa a Martinez de intentar alinear al adolescente con él y en su contra, y asegura que el menor suele regresar de las visitas con su padre “enojado” y “combativo”. Según su versión, Maceo necesita entre dos y tres días para volver a adaptarse a la dinámica de su casa antes de que el ciclo se repita cuando regresa con Martinez.

Berry también afirmó que su hijo ha llegado a conocer de antemano decisiones relacionadas con asuntos como la escuela, el futbol o la terapia, pese a que, según ella, ambos padres todavía no habían llegado a un acuerdo.

La actriz sostiene además que Martinez se ha negado a aceptar plenamente la participación de su prometido, el músico Van Hunt, en determinadas sesiones de terapia familiar. A su juicio, esta situación dificulta la creación de un entorno saludable para Maceo.

