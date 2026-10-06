Halle Berry volvió a acudir a los tribunales para intentar recuperar el acuerdo de custodia compartida de su hijo Maceo, en medio de la nueva y cada vez más tensa disputa legal que mantiene con su exesposo, Olivier Martinez.
Halle Berry pide recuperar la custodia de su hijo y acusa a su ex, Olivier Martinez, de ponerlo en su contra
Halle Berry acusa a su ex, Olivier Martinez de influir en su hijo
La actriz solicitó restablecer el régimen 50/50 que ambos tenían desde 2023 y también pidió recuperar la autoridad para tomar decisiones en caso de desacuerdo sobre asuntos relacionados con el menor. Además, solicitó que Martinez vuelva a participar en las sesiones de terapia de coparentalidad ordenadas por el tribunal.
La nueva petición de Berry llega pocos días después de que el actor francés la acusara de haber agredido físicamente a su hijo y consiguiera una orden de restricción temporal que modificó las condiciones de convivencia entre madre e hijo.
En los documentos presentados ante un tribunal de Los Ángeles, Berry sostiene que la conducta de su exesposo está afectando directamente la relación que mantiene con Maceo.
La actriz acusa a Martinez de intentar alinear al adolescente con él y en su contra, y asegura que el menor suele regresar de las visitas con su padre “enojado” y “combativo”. Según su versión, Maceo necesita entre dos y tres días para volver a adaptarse a la dinámica de su casa antes de que el ciclo se repita cuando regresa con Martinez.
Berry también afirmó que su hijo ha llegado a conocer de antemano decisiones relacionadas con asuntos como la escuela, el futbol o la terapia, pese a que, según ella, ambos padres todavía no habían llegado a un acuerdo.
La actriz sostiene además que Martinez se ha negado a aceptar plenamente la participación de su prometido, el músico Van Hunt, en determinadas sesiones de terapia familiar. A su juicio, esta situación dificulta la creación de un entorno saludable para Maceo.
Olivier Martinez acusa a Halle Berry de agredir a su hijo
La nueva petición de Berry ocurre después de que Martinez presentara documentos judiciales en los que acusó a la actriz de haber agredido físicamente a Maceo durante un incidente ocurrido el 26 de septiembre.
De acuerdo con los documentos citados por medios estadounidenses, Martinez aseguró que Berry habría saltado sobre el menor, colocado sus manos alrededor de su cuello y lo habría asfixiado. El actor también afirmó que no se trataba de un hecho aislado y habló de supuestos episodios anteriores de abuso físico y emocional.
A partir de esas acusaciones, Martinez solicitó la custodia exclusiva del menor y una orden que impidiera a Berry tener contacto con él y con su hijo. También pidió que la actriz se sometiera a pruebas de sobriedad durante el régimen de visitas.
El juez concedió el 1 de octubre una orden de restricción temporal que modificó las visitas de Berry. Sin embargo, rechazó por el momento la solicitud relacionada con las pruebas de sobriedad por considerar que no había información suficiente para imponer esa medida.
La abogada de Berry, Marina Beck, rechazó categóricamente las acusaciones y las calificó de “infundadas” y “deliberadamente engañosas”. La defensa también sostuvo que existen resoluciones judiciales que demostrarían que Martinez ha incumplido órdenes relacionadas con la terapia y la educación de Maceo.