Una nueva película contra Facebook: Jeremy Allen White y Mikey Madison “cocinan” el estreno ‘El Poder de la Red’

Jeremy Allen White habla de lo aterradoras que son las redes sociales

La historia se centra en los "Papeles de Facebook", una investigación periodística de 2021 que reveló algunas de las prácticas más criticadas de la red social.

Liderada por el periodista Jeff Horwitz (White), que en la época trabajaba para The Wall Street Journal, la investigación se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de la denunciante Frances Haugen (Madison).

'El Poder de la Red' película escrita y dirigida por Aaron Sorkin sobre una investigación real contra Facebook (Cortesía / Sony Pictures)



"Tengo muchos temores sobre lo que estas compañías quieren últimamente", dijo el también actor de The Bear en entrevista con AFP.

"Lo quieren todo, quieren todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, toda nuestra interacción, quieren que nos comuniquemos con sus herramientas".

Para la estrella estadounidense "es aterrador no saber hasta dónde llega esto. Ellos tienen miles de millones de dólares, ¿qué más?".