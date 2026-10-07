Jacky Bracamontes y Martín Fuentes encontraron una manera muy especial de celebrar sus 15 años de matrimonio: una escapada a Sedona, Arizona, donde combinaron romance, aventura y algunos de los paisajes más espectaculares de este destino.
Jacky Bracamontes y Martín Fuentes festejan su aniversario con una romántica escapada a Sedona
Jacky Bracamontes y Martín Fuentes recorren Sedona para celebrar su aniversario
La pareja cumplió 15 años de casados el pasado 1 de octubre y aprovechó para disfrutar unos días lejos de la rutina. Jacky Bracamontes compartió parte de la experiencia a través de sus redes sociales, donde mostró desde sus recorridos por los cañones hasta una noche bajo las estrellas.
La conductora acompañó su álbum de fotografías con una frase que resumió el espíritu de su aniversario: "15 años de escapadas juntos", escribió.
Durante su estancia, la pareja recorrió algunos de los senderos de Sedona y visitó sitios emblemáticos de la zona, entre ellos la Capilla de la Santa Cruz, además de las formaciones de roca roja que caracterizan al destino.
El viaje también tuvo una dosis de aventura. Jacky y Martín alquilaron un vehículo todoterreno para recorrer algunos de los caminos de la región y disfrutar de cerca de los paisajes del Parque Estatal Red Rock.
Jacky y Martín se casaron por la iglesia en 2011 y desde entonces han formado una familia con sus cinco hijas. A lo largo de estos años, sus viajes en pareja se han convertido también en una manera de compartir tiempo juntos lejos de sus compromisos profesionales y familiares.
Jacky Bracamontes y Martín Fuentes disfruta de una noche bajo la Vía Láctea
Para cerrar su estancia en Sedona, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes eligieron una caminata nocturna para mirar el cielo estrellado, una actividad que llevó el romanticismo del viaje a otro nivel.
Martín compartió un video del recorrido en el que se les ve contemplando las constelaciones y señalándolas con un láser. La oscuridad de Sedona permitió apreciar la Vía Láctea y el cielo iluminado con mayor claridad.
"Ese night hike estuvo wooowwww, el poder observar esas constelaciones #víaláctea #milkyway. Uno se siente en otro planeta", escribió Martín junto al video.
Jacky también retomó en sus stories el video publicado por su esposo, dejando ver parte de este momento que marcó la última noche de su viaje de aniversario.
La escapada llegó como una forma de celebrar 15 años de matrimonio y una historia familiar que ambos han construido junto a sus cinco hijas. Sus seguidores no tardaron en felicitarlos por sus llamadas 'Bodas de cristal' y en destacar las imágenes de este viaje por Arizona.