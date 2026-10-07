Jacky Bracamontes y Martín Fuentes festejan su aniversario con una romántica escapada a Sedona

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes recorren Sedona para celebrar su aniversario

La pareja cumplió 15 años de casados el pasado 1 de octubre y aprovechó para disfrutar unos días lejos de la rutina. Jacky Bracamontes compartió parte de la experiencia a través de sus redes sociales, donde mostró desde sus recorridos por los cañones hasta una noche bajo las estrellas.

La conductora acompañó su álbum de fotografías con una frase que resumió el espíritu de su aniversario: "15 años de escapadas juntos", escribió.



Jacky Bracamontes y Martín Fuentes (Instagram)

Durante su estancia, la pareja recorrió algunos de los senderos de Sedona y visitó sitios emblemáticos de la zona, entre ellos la Capilla de la Santa Cruz, además de las formaciones de roca roja que caracterizan al destino.

El viaje también tuvo una dosis de aventura. Jacky y Martín alquilaron un vehículo todoterreno para recorrer algunos de los caminos de la región y disfrutar de cerca de los paisajes del Parque Estatal Red Rock.

Jacky y Martín se casaron por la iglesia en 2011 y desde entonces han formado una familia con sus cinco hijas. A lo largo de estos años, sus viajes en pareja se han convertido también en una manera de compartir tiempo juntos lejos de sus compromisos profesionales y familiares.