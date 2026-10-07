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Ana de Armas hace oficial su romance con Beto Montenegro en la Semana de la Moda de París

Ana de Armas y Beto Montenegro llegaron tomados de la mano al desfile de Louis Vuitton en París, después de meses de citas y escapadas juntos.
mié 07 octubre 2026 09:46 AM
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Ana de Armas y Beto Montenegro
Ana de Armas y Beto Montenegro (Shutterstock)

Ana de Armas y Beto Montenegro dejaron atrás la discreción. La actriz y el cantante venezolano hicieron oficial su relación durante la Semana de la Moda de París, donde llegaron juntos y tomados de la mano al desfile de Louis Vuitton.

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La aparición supone la primera vez que ambos acuden como pareja a un evento oficial y frente a una multitud de fotógrafos, después de varios meses en los que habían sido captados compartiendo citas, viajes y momentos románticos.

Para hacerlo todavía más especial, eligieron París y una de las firmas más importantes de la moda internacional: Louis Vuitton, casa de la que Ana es embajadora.

Ana y Beto fueron fotografiados mientras llegaban al desfile de la colección Primavera-Verano 2027 de Louis Vuitton, celebrado en el patio Cour Carrée del Museo del Louvre.

Ana de Armas y Beto Montenegro
Ana de Armas y Beto Montenegro (Shutterstock)

La actriz, de 38 años, lució un vestido negro tipo americana de la colección Crucero 2027 de la maison, que combinó con botas altas de piel y el bolso Multipass con cadena. Montenegro, de 37, apostó por un look en tonos tierra y verdes.

Pero fueron los pequeños detalles entre ellos los que confirmaron lo que hasta ahora había permanecido en el terreno de las fotografías de paparazzi: Ana y Beto llegaron tomados de la mano y sonrientes ante las cámaras.

De acuerdo con La Vanguardia, aunque la pareja ya había sido vista junta en diferentes ocasiones, esta fue su primera aparición pública como pareja en un evento oficial.

La escena llega después de un verano en el que ambos fueron fotografiados en Madrid y durante unas vacaciones en Formentera, donde compartieron besos, abrazos y selfies.

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Así comenzó el romance de Ana de Armas y Beto Montenegro

Los primeros rumores sobre la relación surgieron durante el verano de 2026, cuando Ana y Beto comenzaron a ser vistos juntos en Madrid.

Uno de sus primeros encuentros públicos ocurrió durante un concierto de Rubén Blades en el festival Noches del Botánico. Después llegaron las fotografías de sus vacaciones en Formentera, donde las imágenes de ambos besándose terminaron por confirmar que entre ellos había algo más que una amistad.

En septiembre, Ana viajó a Londres para acompañar a Beto durante una presentación de Rawayana. La actriz fue captada disfrutando del concierto desde la zona del DJ, cantando y bailando mientras el músico estaba sobre el escenario.

Ahora, con su llegada conjunta a París, la relación da un paso más y deja de ser únicamente una historia seguida a través de fotografías.

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