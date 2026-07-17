Ana de Armas, vinculada con Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, tras ser captados en actitud cariñosa

Ana de Armas y Beto Montenegro fueron vistos en varias citas por Madrid

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance, diversos medios españoles coinciden en que la pareja ya no se preocupa por ocultar su cercanía y ha sido vista disfrutando de planes cotidianos en la capital española, donde intercambiaron abrazos, besos y gestos de complicidad.

La información fue dada a conocer por el periodista Javi de Hoyos, quien aseguró haber recibido durante semanas testimonios de personas que coincidieron con la actriz y el cantante en distintos puntos de Madrid.

Según su relato, ambos frecuentan una cafetería que Ana de Armas visita habitualmente y donde fueron vistos "abrazados, acaramelados y dándose besos". Además, también habrían asistido juntos al ciclo de conciertos Noches del Botánico, uno de los festivales más populares del verano madrileño.



De acuerdo con estas versiones de medios españoles, la relación habría comenzado hace algunos meses y que la pareja mantuvo alejado del foco mediático hasta ahora.

La noticia llega meses después de que terminara la relación entre Ana de Armas y Tom Cruise, un romance que nunca fue confirmado públicamente por los actores, pese a que fueron fotografiados juntos en distintas ocasiones.