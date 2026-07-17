Ana de Armas vuelve a acaparar los reflectores, pero esta vez no por un estreno en Hollywood, sino por su vida sentimental. La actriz cubano-española fue captada en actitud muy cariñosa junto a Beto Montenegro, vocalista de la banda venezolana Rawayana, durante varias citas en Madrid, alimentando los rumores de que ambos mantienen una relación desde hace varios meses.
Ana de Armas, vinculada con Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, tras ser captados en actitud cariñosa
Ana de Armas y Beto Montenegro fueron vistos en varias citas por Madrid
Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance, diversos medios españoles coinciden en que la pareja ya no se preocupa por ocultar su cercanía y ha sido vista disfrutando de planes cotidianos en la capital española, donde intercambiaron abrazos, besos y gestos de complicidad.
La información fue dada a conocer por el periodista Javi de Hoyos, quien aseguró haber recibido durante semanas testimonios de personas que coincidieron con la actriz y el cantante en distintos puntos de Madrid.
Según su relato, ambos frecuentan una cafetería que Ana de Armas visita habitualmente y donde fueron vistos "abrazados, acaramelados y dándose besos". Además, también habrían asistido juntos al ciclo de conciertos Noches del Botánico, uno de los festivales más populares del verano madrileño.
De acuerdo con estas versiones de medios españoles, la relación habría comenzado hace algunos meses y que la pareja mantuvo alejado del foco mediático hasta ahora.
La noticia llega meses después de que terminara la relación entre Ana de Armas y Tom Cruise, un romance que nunca fue confirmado públicamente por los actores, pese a que fueron fotografiados juntos en distintas ocasiones.
¿Quién es Beto Montenegro, el cantante que habría conquistado a Ana de Armas?
Alberto "Beto" Montenegro es cantante, compositor y fundador de Rawayana, una de las bandas venezolanas con mayor proyección internacional en los últimos años. Formado en Caracas en 2007, el grupo ha construido un estilo propio que mezcla reggae, funk, rock, pop y ritmos caribeños.
Su reconocimiento internacional creció con discos como ¿Quién trae las cornetas?, Trippy Caribbean y ¿Quién trae las cornetas?, además de colaboraciones con artistas como Danny Ocean, Monsieur Periné, Los Amigos Invisibles y Bomba Estéreo.
En 2025, Rawayana ganó el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por ¿Quién trae las cornetas?, consolidando a Montenegro como una de las voces más influyentes de la música alternativa latinoamericana.
Además de liderar la banda, Beto Montenegro participa activamente en la composición y producción de sus canciones, y se ha convertido en uno de los principales referentes de la nueva escena musical venezolana.