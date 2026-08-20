El nuevo restaurante de Robert De Niro y el chef Nobu Matsuhisa llega a Madrid

Madrid está a punto de sumar una nueva dirección a su lista de lugares imperdibles. Nobu, el reconocido concepto gastronómico que ha conquistado ciudades como Nueva York, Londres, Los Cabos e Ibiza, abrirá por primera vez sus puertas en la capital española.

El restaurante formará parte de Nobu Hotel Madrid, la quinta propiedad de la marca en España, y estará ubicado en el número 26 de la calle Alcalá, justo entre la Puerta del Sol y la Plaza de Cibeles. Una localización privilegiada que lo coloca en el centro de la vida cultural, gastronómica y social de la ciudad.

Detrás de Nobu se encuentran el chef japonés Nobu Matsuhisa, el actor Robert De Niro y el productor Meir Teper. Su historia comenzó después de que De Niro se convirtiera en cliente frecuente de Matsuhisa, el restaurante que el chef abrió en Beverly Hills. Años más tarde, lo convenció de llevar su propuesta a Nueva York y, en 1994, nació el primer Nobu en Tribeca. Desde entonces, el concepto se convirtió en un referente internacional de gastronomía y hospitalidad.