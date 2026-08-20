Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

El nuevo restaurante de Robert De Niro y el chef Nobu Matsuhisa llega a Madrid

El restaurante cofundado por Robert De Niro y el chef Nobu Matsuhisa abrirá el próximo 1 de septiembre en una de las zonas más icónicas de la capital española.
jue 20 agosto 2026 04:10 PM
Añadir Quién en Google
nobumadrid.jpg
@nobumadrid

Madrid está a punto de sumar una nueva dirección a su lista de lugares imperdibles. Nobu, el reconocido concepto gastronómico que ha conquistado ciudades como Nueva York, Londres, Los Cabos e Ibiza, abrirá por primera vez sus puertas en la capital española.

El restaurante formará parte de Nobu Hotel Madrid, la quinta propiedad de la marca en España, y estará ubicado en el número 26 de la calle Alcalá, justo entre la Puerta del Sol y la Plaza de Cibeles. Una localización privilegiada que lo coloca en el centro de la vida cultural, gastronómica y social de la ciudad.

Detrás de Nobu se encuentran el chef japonés Nobu Matsuhisa, el actor Robert De Niro y el productor Meir Teper. Su historia comenzó después de que De Niro se convirtiera en cliente frecuente de Matsuhisa, el restaurante que el chef abrió en Beverly Hills. Años más tarde, lo convenció de llevar su propuesta a Nueva York y, en 1994, nació el primer Nobu en Tribeca. Desde entonces, el concepto se convirtió en un referente internacional de gastronomía y hospitalidad.

Publicidad

Nobu llega a Madrid

En la planta inferior se encontrará un cocktail bar inspirado en el pasado del inmueble, que anteriormente funcionaba como banco. Algunos de sus elementos originales, como los muros de la bóveda y las cajas de seguridad, fueron incorporados al diseño para conservar parte de la historia del edificio.

El bar tendrá un sistema de sonido hi-fi en vinilo, DJ en vivo de miércoles a sábado y una carta enfocada en martinis y reinterpretaciones de sabores madrileños. Todo apunta a que será uno de esos lugares en los que una reservación para cenar termina convirtiéndose en una noche completa.

En el séptimo piso estará The Rooftop, una terraza con vistas panorámicas de Madrid diseñada para ver el atardecer. Su menú será más relajado y estará pensado para compartir, con opciones como ceviche de lubina con coco y camarones con salsa de shiso, acompañadas de spritzes, highballs y cocteles de inspiración mediterránea.

nobumadrid.jpg

Publicidad

El nuevo hotel que todos querrán conocer

Nobu Hotel Madrid contará únicamente con 50 habitaciones y suites, por lo que conservará una sensación mucho más íntima que la de un gran hotel urbano. Los interiores, creados por Studio Caramba, combinarán maderas cálidas, textiles orgánicos, detalles verde profundo y ventanales de piso a techo.

La joya de la propiedad será la Nobu Suite, un espacio de 105 metros cuadrados con sala y terraza privada sobre la ciudad. Los huéspedes también tendrán acceso prioritario al restaurante, servicio de Nobu a la habitación, amenidades de BYREDO, gimnasio Technogym y una zona dedicada al wellness.

Nobu Hotel & Restaurant Madrid abrirá oficialmente el 1 de septiembre de 2026 y las reservaciones ya se encuentran disponibles. Entre la comida, el cocktail bar y una terraza que seguramente veremos por todo Instagram, Alcalá 26 tiene todo para convertirse en una de las direcciones más buscadas de Madrid esta temporada.

nobumadrid.jpg

Dónde: Calle Alcalá 26, Madrid

Apertura: 1 de septiembre de 2026

Reservaciones: noburestaurants.com/madrid

Publicidad

Tags

Viajes

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad