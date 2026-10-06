Mimi Rogers, la primera esposa de Tom Cruise, reaparece a los 70 años

La historia de amor de Tom Cruise y Mimi Rogers

Rogers y Cruise se conocieron en 1985, cuando él todavía estaba construyendo su camino hacia el estrellato y ella ya tenía experiencia en televisión. Él tenía 23 años y ella 29: seis años de diferencia que, en aquella época, llamaron especialmente la atención.

La pareja se casó en 1987, en una ceremonia pequeña y privada en Nueva York. Para entonces, Cruise ya comenzaba a convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood gracias al éxito de Top Gun. El matrimonio, sin embargo, duró poco: anunciaron su separación en enero de 1990 y firmaron el divorcio un mes después.



Tom Cruise y Mimi Rogers. (Getty Images)

La mujer que acercó a Tom Cruise a la Cienciología

Más allá de su matrimonio, Rogers tuvo un papel importante en uno de los detalles más conocidos de la vida de Cruise. La actriz creció en una familia vinculada a la Cienciología. Su padre, Philip C. Spickler, fue un miembro destacado de la organización y tuvo relación con su fundador, L. Ron Hubbard.

Rogers también perteneció a la iglesia y fue ella quien acercó a Cruise a esta religión, de la que el actor se convertiría posteriormente en uno de sus miembros más famosos. Con los años, Mimi se desligó de la Cienciología, mientras que Cruise continúa asociado públicamente con ella.

La actriz también habló en diferentes momentos sobre lo complicado que fue construir su propia carrera mientras estaba casada con una estrella que cada vez tenía más fama. En una entrevista con The Telegraph en 2001, Rogers reconoció que la diferencia de edad llegó a molestarle por la manera en que era tratada por la prensa.

“Lo de la edad sí que me sacó de quicio”, señaló entonces, al recordar que los medios constantemente exageraban la diferencia entre ambos.