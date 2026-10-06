Mauricio Ochmann habla de los rumores de reconciliación con Aislinn Derbez

Durante la premier de la película Un mal partido, cinta que protagoniza junto a Loreto Peralta, el actor fue nuevamente interrogado sobre la posibilidad de que él y Aislinn hayan retomado su relación. Mauricio, lejos de confirmar o desmentir los rumores, decidió jugar con la situación.

“Pues es que la verdad es que… ¿A ustedes qué les importa? Es para mantenerlos entretenidos, nada más, para que ustedes se diviertan”, respondió entre risas.

Las versiones sobre una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez comenzaron a tomar fuerza después de que ambos realizaran un viaje juntos a Las Vegas. Aunque los actores mantienen una relación cercana como padres de Kailani, su convivencia volvió a despertar sospechas entre sus seguidores.



Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez viajaron juntos a Hawái. (Instagram)

Mauricio Ochmann aseguró que las especulaciones forman parte de la exposición a la que ambos están acostumbrados y lanzó una reflexión sobre la manera en que se manejan este tipo de rumores.

“Sí, así nos escriben, nos inventan y hacen, no nos dejan vivir. Hay un axioma que es mi axioma favorito: ‘Vive y deja vivir’”, comentó.

Al ser cuestionado nuevamente sobre la relación que actualmente mantiene con la madre de su hija, el actor dejó claro que existe una comunicación cercana y una dinámica familiar que funciona de manera natural.

“Pues la comunicación ha sido muy bonita. La verdad es que siempre hemos estado muy unidos como familia y Kailani ha sido ahora sí que la más ganona siempre porque, pues tiene una mamá muy madura, muy consciente, muy amorosa y tiene un papá igual. Entonces pues siempre ha sido como muy natural para nosotros, ¿no?”, explicó.

La pregunta sobre si él y Aislinn han hablado con Kailani para evitar que los rumores puedan confundirla también surgió durante el encuentro con los medios. Mauricio respondió que, desde su perspectiva, quienes podrían generar confusión son precisamente las especulaciones y el constante cuestionamiento de la prensa.

