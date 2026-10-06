Florinda Meza revela por qué no busca pareja tras la muerte de Chespirito: “Soy mujer de un solo amor”

Florinda Meza no quiere volver a enamorarse

La actriz fue cuestionada por reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y respondió de manera contundente cuando le preguntaron si contemplaba volver a tener pareja.

“Por razones obvias. Yo soy mujer de un solo amor, no más”, afirmó.

La declaración confirma una postura que Meza ha mantenido durante años: no tiene intención de rehacer su vida sentimental y continúa considerando a Chespirito como el gran amor de su vida.

La actriz, de 77 años, no es la primera vez que habla abiertamente sobre su decisión de permanecer sola. En una entrevista concedida años atrás, Florinda Meza ya había respondido que nunca había pensado en volver a enamorarse porque continuaba enamorada de Gómez Bolaños.



Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños (Archivo Quién)

En aquella conversación, describió la muerte de su esposo como “la peor de mis pesadillas” y reconoció que el dolor por su ausencia no desapareció, sino que aprendió a convivir con él.

“¿Nunca pensó en volver a enamorarse?”, le preguntaron entonces.

“Por supuesto que no, nunca. Sigo enamorada de Roberto Gómez Bolaños, ¿cómo podría enamorarme de alguien más?”, respondió.

Ahora, sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa la manera en que Florinda ha decidido vivir su viudez y preservar el vínculo emocional que construyó con el comediante.