Florinda Meza volvió a hablar de Roberto Gómez Bolaños y dejó claro que, más de una década después de la muerte del creador de El Chavo del 8, no está interesada en comenzar una nueva relación.
Florinda Meza revela por qué no busca pareja tras la muerte de Chespirito: “Soy mujer de un solo amor”
Florinda Meza no quiere volver a enamorarse
La actriz fue cuestionada por reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y respondió de manera contundente cuando le preguntaron si contemplaba volver a tener pareja.
“Por razones obvias. Yo soy mujer de un solo amor, no más”, afirmó.
La declaración confirma una postura que Meza ha mantenido durante años: no tiene intención de rehacer su vida sentimental y continúa considerando a Chespirito como el gran amor de su vida.
La actriz, de 77 años, no es la primera vez que habla abiertamente sobre su decisión de permanecer sola. En una entrevista concedida años atrás, Florinda Meza ya había respondido que nunca había pensado en volver a enamorarse porque continuaba enamorada de Gómez Bolaños.
En aquella conversación, describió la muerte de su esposo como “la peor de mis pesadillas” y reconoció que el dolor por su ausencia no desapareció, sino que aprendió a convivir con él.
“¿Nunca pensó en volver a enamorarse?”, le preguntaron entonces.
“Por supuesto que no, nunca. Sigo enamorada de Roberto Gómez Bolaños, ¿cómo podría enamorarme de alguien más?”, respondió.
Ahora, sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa la manera en que Florinda ha decidido vivir su viudez y preservar el vínculo emocional que construyó con el comediante.
Florinda Meza ha defendido su historia de amor con Chespirito
La relación entre Meza y Gómez Bolaños ha estado rodeada de polémica desde sus inicios, debido a que el comediante todavía estaba casado con Graciela Fernández cuando comenzó su romance con la actriz.
El tema volvió a cobrar fuerza en 2025 con el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, bioserie que abordó distintos episodios de la vida del creador de El Chavo del 8.
Ante las críticas, Meza defendió públicamente su relación y aseguró que nunca se arrepintió de haber amado a Gómez Bolaños.
“Nunca me llegué a sentir culpable. Sabía que no había sido la generadora de que ese matrimonio no estuviera bien”, declaró en una entrevista con Adela Micha.
Meses antes también había respondido a quienes la señalaban como “la otra” en la vida del comediante. Meza sostuvo que fue mucho más que una figura polémica en su historia y destacó el papel que desempeñó como compañera de vida durante las últimas décadas de Gómez Bolaños.