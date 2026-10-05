Victoria Beckham volvió a convertir la Semana de la Moda de París en un asunto familiar. La diseñadora presentó su nueva colección en la capital francesa y contó con el respaldo de buena parte del clan Beckham en primera fila, pero hubo una ausencia que no pasó desapercibida: la de su hijo mayor, Brooklyn Beckham.
Los Beckham apoyan a Victoria en su desfile en París, pero Brooklyn vuelve a ser la gran ausencia
David Beckham, Romeo, Cruz y Harper estuvieron presentes en el desfile para acompañar a Victoria en uno de los momentos más importantes de su calendario profesional. También estuvieron cerca de la familia Jackie Apostel y Kim Turnbull, parejas de Cruz y Romeo, respectivamente.
La escena contrastó con la presencia de Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz Beckham, quienes también se encontraban en París durante la Semana de la Moda, aunque decidieron asistir a otros eventos y no al desfile de Victoria.
Como ya es tradición en las presentaciones de la diseñadora, David Beckham ocupó un lugar destacado para apoyar a su esposa. Tras el desfile, compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó lo orgulloso que estaba de Victoria y de su trabajo.
A él se sumaron sus hijos Romeo, Cruz y Harper, quienes posaron junto a sus padres después de la presentación. Victoria también compartió la fotografía familiar y agradeció a sus amigos y familiares por acompañarla en una noche tan importante.
Cruz, además, celebró el trabajo de su mamá en redes sociales después del desfile, mientras que David dejó claro que el momento era motivo de orgullo para toda la familia.
La presencia del clan volvió a reforzar la imagen de unidad alrededor de Victoria, especialmente en medio de la distancia que desde hace meses existe entre la familia y Brooklyn.
Brooklyn y Nicola sí estaban en París, pero no fueron al desfile de Victoria
La ausencia de Brooklyn llamó especialmente la atención porque el primogénito de David y Victoria sí estaba en París junto a Nicola Peltz.
La pareja llegó a la capital francesa para disfrutar de la Semana de la Moda y fue fotografiada en otros eventos. Entre ellos estuvieron los desfiles de Balenciaga y Messika, pero no acudieron a la presentación de la marca de Victoria.
De esta manera, la ausencia no pasó simplemente por no encontrarse en la ciudad. Mientras sus padres y hermanos acompañaban a Victoria, Brooklyn y Nicola eligieron continuar con su propia agenda durante la fashion week.
La situación ocurre en medio de la fractura familiar que se hizo pública a principios de 2026, cuando Brooklyn compartió un extenso mensaje en redes sociales en el que habló de su relación con sus padres y aseguró que no quería reconciliarse con ellos.