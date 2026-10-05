Los Beckham apoyan a Victoria en su desfile en París, pero Brooklyn vuelve a ser la gran ausencia

David Beckham, Romeo, Cruz y Harper estuvieron presentes en el desfile para acompañar a Victoria en uno de los momentos más importantes de su calendario profesional. También estuvieron cerca de la familia Jackie Apostel y Kim Turnbull, parejas de Cruz y Romeo, respectivamente.

La escena contrastó con la presencia de Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz Beckham, quienes también se encontraban en París durante la Semana de la Moda, aunque decidieron asistir a otros eventos y no al desfile de Victoria.



David Beckham y Victoria Beckham (Instagram)

Como ya es tradición en las presentaciones de la diseñadora, David Beckham ocupó un lugar destacado para apoyar a su esposa. Tras el desfile, compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó lo orgulloso que estaba de Victoria y de su trabajo.

A él se sumaron sus hijos Romeo, Cruz y Harper, quienes posaron junto a sus padres después de la presentación. Victoria también compartió la fotografía familiar y agradeció a sus amigos y familiares por acompañarla en una noche tan importante.

Cruz, además, celebró el trabajo de su mamá en redes sociales después del desfile, mientras que David dejó claro que el momento era motivo de orgullo para toda la familia.

La presencia del clan volvió a reforzar la imagen de unidad alrededor de Victoria, especialmente en medio de la distancia que desde hace meses existe entre la familia y Brooklyn.

