Jacky Bracamontes y Martín Fuentes celebran 14 años de un matrimonio fuerte y unido

El matrimonio de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes

Este 1 de octubre de 2025, Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes unieron sus vidas en una boda que hasta hoy sigue sindo una de las más recordadas de Guadalajara. La actriz y conductora tapatía, que en ese momento brillaba como protagonista de telenovelas, y el guapo piloto de carreras, se juraron amor eterno frente a familiares, amigos y personalidades del espectáculo en una romántica ceremonia religiosa.

Boda de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes (Gabriel Rodríguez)

La boda de ensueño de Jacky Bracamontes en Guadalajara

La pareja se casó en la Catedral de Guadalajara el 1 de octubre de 2011. Jacky lució un vestido espectacular diseñado por Óscar de la Renta, con un estilo clásico y elegante que acaparó miradas. El festejo reunió a grandes figuras de la televisión mexicana y del mundo deportivo, dejando claro que la unión de ambos era uno de los acontecimientos sociales más comentados de aquel año.

Desde el inicio, Jacky y Martín mostraron ser una pareja sólida, pero también enfrentaron retos. El más doloroso fue la pérdida de su hijo Martín, el primogénito que falleció al nacer en 2013, doloroso momento que Jacky relató en su libro La pasarela de mi vida. A pesar de la tristeza, ambos encontraron en su fe y en su amor la fuerza para seguir adelante y enfocarse en su familia.

Jacky Bracamontes, Martín Fuentes. (Instagram)

Además de este momento tan duro, Jacky ha hablado con sinceridad de otros embarazos difíciles que pusieron a prueba no solo su salud física, sino también la fortaleza de su matrimonio. Hubo pérdidas que vivieron en silencio y que, como ella misma confesó, fueron devastadoras. Sin embargo, cada experiencia los unió más como pareja y reafirmó su deseo de formar una familia numerosa.

Ambos han contado que la comunicación fue clave para superar esas etapas. Mientras Jacky encontraba en su esposo apoyo incondicional, Martín se convirtió en su sostén emocional. El piloto no dudó en acompañarla en los momentos más vulnerables, y juntos aprendieron a transformar el dolor.

La prueba de que las 5 hijas de Jacky Bracamontes heredaron su encanto y estilo. (Instagram)

Hoy, su casa está llena de risas y ellos de orgullo por sus cinco hijas: Jacky, Carolina, Renata y las mellizas Emilia y Paula. Para la conductora, ser mamá se ha convertido en su papel más importante y en múltiples ocasiones ha declarado que sus hijas son “su mayor tesoro y el motor de su vida”.