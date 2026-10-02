José Ángel Bichir reaparece tras su caída y comparte un poderoso mensaje sobre la salud mental masculina

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso

En entrevista con Venga la Alegría, el actor habló de los cambios que ha experimentado desde aquel momento y aseguró que actualmente se encuentra enfocado en su recuperación física, mental y espiritual.

Además, reveló que uno de sus nuevos propósitos es utilizar su experiencia para ayudar a otras personas que atraviesan problemas relacionados con la salud mental, particularmente a los hombres.





“Desde que ha pasado hace 6 meses he estado en proceso físico, mental, espiritual también que para mí es muy importante. Cuando uno vive algo así y sobrevives a algo así, la misión que se te da es también otra, ¿no? Y estoy muy agradecido. Sin embargo, con mucha humildad y con mucho amor me acercaré, me estoy acercando ahora con profesionales apenas, hace unos días, en el sentido de cómo poder retribuir esa ayuda, cómo poder ser mensajero de, con un granito de arena, aunque sea mínimo, para el tema de la salud mental que hay un tabú tremendo y sobre todo la salud mental masculina”.

El accidente que marcó la vida de José Ángel ocurrió el 13 de marzo pasado. El actor cayó desde una ventana de un tercer piso y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció varios días.

En aquel momento, su familia salió públicamente a aclarar que la caída había ocurrido durante una crisis profunda de salud mental y rechazó las primeras versiones que apuntaban a que se había tratado de un acto intencional.

La familia Bichir explicó entonces que José Ángel no estaba bajo los efectos del alcohol ni había querido hacerse daño, sino que atravesaba una crisis que alteró su percepción de la realidad. Posteriormente, el propio actor relató que antes de la caída se encontraba en una especie de “trance”, en el que perdió la noción de lo que sucedía a su alrededor.

