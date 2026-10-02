José Ángel Bichir reapareció públicamente en la alfombra roja de la segunda temporada de Malinche, el musical, donde sorprendió por su buen estado físico y por la manera en que ha enfrentado el proceso de recuperación que comenzó hace varias semanas, luego del fuerte episodio de salud mental que derivó en una caída desde el tercer piso de un edificio.
José Ángel Bichir reaparece tras su caída y comparte un poderoso mensaje sobre la salud mental masculina
José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso
En entrevista con Venga la Alegría, el actor habló de los cambios que ha experimentado desde aquel momento y aseguró que actualmente se encuentra enfocado en su recuperación física, mental y espiritual.
Además, reveló que uno de sus nuevos propósitos es utilizar su experiencia para ayudar a otras personas que atraviesan problemas relacionados con la salud mental, particularmente a los hombres.
“Desde que ha pasado hace 6 meses he estado en proceso físico, mental, espiritual también que para mí es muy importante. Cuando uno vive algo así y sobrevives a algo así, la misión que se te da es también otra, ¿no? Y estoy muy agradecido. Sin embargo, con mucha humildad y con mucho amor me acercaré, me estoy acercando ahora con profesionales apenas, hace unos días, en el sentido de cómo poder retribuir esa ayuda, cómo poder ser mensajero de, con un granito de arena, aunque sea mínimo, para el tema de la salud mental que hay un tabú tremendo y sobre todo la salud mental masculina”.
El accidente que marcó la vida de José Ángel ocurrió el 13 de marzo pasado. El actor cayó desde una ventana de un tercer piso y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció varios días.
En aquel momento, su familia salió públicamente a aclarar que la caída había ocurrido durante una crisis profunda de salud mental y rechazó las primeras versiones que apuntaban a que se había tratado de un acto intencional.
La familia Bichir explicó entonces que José Ángel no estaba bajo los efectos del alcohol ni había querido hacerse daño, sino que atravesaba una crisis que alteró su percepción de la realidad. Posteriormente, el propio actor relató que antes de la caída se encontraba en una especie de “trance”, en el que perdió la noción de lo que sucedía a su alrededor.
José Ángel Bichir habla de la salud mental masculina
A medio año de aquel episodio, Bichir reconoce que la recuperación continúa y que se trata de un proceso que debe atender día a día. Sin embargo, también se mostró optimista respecto a su regreso al trabajo, pues aseguró que ya ha comenzado a recibir propuestas profesionales.
“Me están ofreciendo cosas ahora y yo estoy contento de que físicamente puedo regresar y mentalmente también, estoy bastante de maravilla. Sin embargo, es un trabajo y un proceso diario como debe de ser en donde se tiene que seguir analizando el paso correcto que hay que dar”.
José Ángel también habló con especial agradecimiento de sus padres, quienes permanecieron a su lado durante los momentos más complicados después del accidente. Para Bichir, el respaldo de su familia ha sido fundamental durante este proceso y reconoció que todavía experimenta sentimientos difíciles al recordar lo ocurrido.
“Agradecimiento aún más porque no solamente me dieron la vida, sino me cuidaron y me protegieron y estuvieron ahí y sí, es algo que todavía me duele hasta cierto sentido, cierta sensación culpígena porque es un dolor que es brutal, pero lo único que hay que hacer es, dicen por ahí, ¿no?, que la manera en que honras a tus familiares es siendo feliz, ¿no? Entonces, esa es mi misión también”.
Con esta nueva etapa, José Ángel Bichir busca no solamente retomar su carrera artística, sino también darle un nuevo sentido a la experiencia que atravesó. El actor ha comenzado a acercarse a profesionales para encontrar la manera de compartir su testimonio y contribuir, desde su experiencia, a visibilizar la importancia de atender la salud mental y romper los tabúes que todavía existen alrededor de ella, especialmente entre los hombres.