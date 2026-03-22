Mamá de José Ángel Bichir revela cómo sobrevivió su hijo a la caída desde un tercer piso

Mamá de José Ángel Bichir revela detalles inéditos de su accidente

En entrevista con una revista de circulación nacional, Patricia Pascal, mamá de José Ángel Bichir compartió su versión de lo ocurrido y destacó un elemento que, asegura, fue clave para la supervivencia de su hijo: unos cables que amortiguaron el impacto de la caída.

José Ángel Bichir (Instagram)

“Lo sostuvieron los ángeles… donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que en unos cables cayera en ellos. Y entonces se llevó los cables y entonces ya fue un golpe menos”, expresó.

La madre del actor describió el hecho como un “milagro”, al considerar que, de no haber existido estos cables en la trayectoria, las consecuencias habrían sido mucho más graves.

Su testimonio coincide con otros reportes que indican que el impacto no fue completamente directo contra el suelo, sino que se redujo parcialmente antes de que el actor llegara al pavimento.

Crisis emocional habría provocado el accidente de José Ángel Bichir

El accidente de José Ángel Bichir ocurrió a mediados de marzo, cuando el actor cayó desde su departamento ubicado en un tercer piso. Tras el incidente, fue atendido por servicios de emergencia y trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron diversas lesiones, entre ellas fracturas en el rostro y complicaciones abdominales.

Mientras las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido, su familia explicó que el hecho estuvo relacionado con una crisis emocional, descartando que se tratara de un acto intencional. De acuerdo con su versión, el actor atravesó un episodio de paranoia que alteró su percepción de la realidad.