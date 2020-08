Halle Berry será su propia abogada en su juicio de divorcio

Aunque tiene cinco años que presentaron la demanda formal de divorcio, la actriz Halle Berry y su ex Oliver Martínez no han logrado concluir con este difícil proceso. Ahora, la historia tiene un giro muy interesante, pues la celebridad será la encargada de defenderse a sí misma frente al equipo legal de su ex, según reportan medios estadounidenses.

Berry hizo la petición formal de representarse en la próxima audiencia, con lo que se confirma que ella será su propia defensa legal, esto luego de que su equipo aprobara su capacidad para llevar el caso.