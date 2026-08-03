Carlota Casiraghi cumple 40 años; estas son claves de su estilo elegante y atemporal

Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco, es el ejemplo perfecto de que el lujo silencioso es una tendencia que llegó para quedarse. La elegancia discreta es su sello personal. Sus looks con guiños ecuestres y prendas de Chanel Carlota confirman que el verdadero lujo está en la simplicidad.
Hoy Carlota Casiraghi cumple 40 años y decidimos festejarla revelando algunos de los elementos de estilo que la han convertido en uno de los referentes internacionales de una estética que prioriza la calidad, la artesanía y el diseño atemporal por encima de los logotipos y las tendencias pasajeras.
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¿Quién es Carlota de Casiraghi y cómo es su estilo?
Carlota Casiraghi es la segunda de los hijos que la princesa Carolina de Mónaco y Stéfano Casiraghi. Es nieta de Raniero III de Mónaco y de Grace Kelly. Desde muy joven se declaro amante de la literatura y tiene formación académica en Filosofía. Esta faceta intelectual también se refleja en la forma en la que viste: looks pensados y con calidad de los tejidos. Aunque pertenece a una de las familias reales más observadas del mundo, Carlota nunca ha intentado replicar el glamour de su abuela, Grace Kelly, ni el estilo inconfundible de su madre, Carolina de Mónaco. En lugar de seguir esos referentes al pie de la letra, ha construido su propio estilo que lleva lo elegante junto a las prendas más hot del momento, pero que eso sí, puedes seguir llevando en otra temporada.
En sus apariciones públicas, se ve sofisticada y natural; esto han sido sus dos claves que la colocaron en un ícono para quienes buscan inspiración más allá del street style.
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Su reinado de estilo junto a las marcas de lujo
En el 2021, fue nombrada embajadora de Chanel. La relación entre la maison y Carlota es el equilibrio perfecto para representar la elegancia contemporánea de ambas partes. Uno de los momentos más recordados de esta colaboración ocurrió durante el desfile de Alta Costura Primavera-Verano 2022, cuando abrió la pasarela montando a caballo dentro del Grand Palais Éphémère de París. Una momento que unió dos de sus grandes pasiones: la moda y la equitación.
Los clásicos trajes de tweed, los vestidos de inspiración sesentera, las chaquetas estructuradas y las emblemáticas bailarinas bicolor de la firma forman parte del clóset de Carlota, y siempre que los usa, agrega un giro a cada cada pieza con la combinación con el resto de las prendas de su outfit o con los accesorios.
Aunque Chanel es la casa con la que más se le identifica, la cumpleañera ha construido un guardarropa en el que viven algunas de las firmas más importantes. Durante varios años, cuando Frida Giannini estaba al frente de la dirección creativa, también fue imagen de Gucci. Juntas desarrollaron el proyecto Forever Now, una serie de campañas que celebraban el vínculo entre la firma italiana y el universo ecuestre, una disciplina que Casiraghi practica desde pequeña.
También, en alfombras rojas y eventos internacionales ha usado diseños de Giambattista Valli, Valentino, Saint Laurent, para outfits de inspiración masculina y sastrería impecable; Dior, con siluetas refinadas y clásicas, y Stella McCartney, cuando apuesta por propuestas con un enfoque más sostenible.
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El clóset cápsula que puedes copiar de Carlota Casiraghi
Más que seguir un manual de tendencias, Carlota es de las celebs que ha apostado por un clóset cápsula. Sus prendas se repiten temporada tras temporada porque funcionan sin importar la temporada o tendencias. Entre sus imprescindibles están blazers de sastrería perfectamente estructurados, pantalones rectos y jeans de corte clásico, vestidos midi en tonos neutros, faldas plisadas, camisas blancas de algodón y blusas de seda. Bailarinas, mocasines, pumps de tacón medio, bolsas estructuradas de piel en negro en tonos tierra o vino y abrigos de lana en colores sobrios son sus imprescindibles.
Su joyería siempre es delicada y poco protagonista, al igual que sus relojes de tipo clásico. En cuanto a los colores de su clóset, sobresalen los tonos negro, blanco, azul marino, beige, gris, marrón chocolate y burdeos dominan la mayoría de sus looks, permitiendo que las texturas y los cortes sean los verdaderos protagonistas.
Las claves de su beauty look
Suele llevar el cabello suelto con ondas suaves o recogidos bajos de apariencia desenfadada. El maquillaje rara vez supera una piel luminosa, cejas definidas, máscara de pestañas y labios en tonos nude o rosados. Una estética minimalista que complementa a la perfección su outfits y refuerza esa imagen sofisticada sin esfuerzo. Antes de que el concepto quiet luxury dominara las conversaciones de moda, Carlota Casiraghi ya demostraba que el verdadero lujo no depende de las tendencias ni de los logotipos visibles. Su estilo habla de inversión inteligente, prendas bien confeccionadas y una visión de la elegancia que trasciende las temporadas.