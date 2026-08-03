Carlota Casiraghi cumple 40 años; estas son claves de su estilo elegante y atemporal

Su reinado de estilo junto a las marcas de lujo

En el 2021, fue nombrada embajadora de Chanel. La relación entre la maison y Carlota es el equilibrio perfecto para representar la elegancia contemporánea de ambas partes. Uno de los momentos más recordados de esta colaboración ocurrió durante el desfile de Alta Costura Primavera-Verano 2022, cuando abrió la pasarela montando a caballo dentro del Grand Palais Éphémère de París. Una momento que unió dos de sus grandes pasiones: la moda y la equitación.

Los clásicos trajes de tweed, los vestidos de inspiración sesentera, las chaquetas estructuradas y las emblemáticas bailarinas bicolor de la firma forman parte del clóset de Carlota, y siempre que los usa, agrega un giro a cada cada pieza con la combinación con el resto de las prendas de su outfit o con los accesorios.

Así fue como Charlotte Casiraghi selló su alianza con Chanel (Getty Images)

Aunque Chanel es la casa con la que más se le identifica, la cumpleañera ha construido un guardarropa en el que viven algunas de las firmas más importantes. Durante varios años, cuando Frida Giannini estaba al frente de la dirección creativa, también fue imagen de Gucci. Juntas desarrollaron el proyecto Forever Now, una serie de campañas que celebraban el vínculo entre la firma italiana y el universo ecuestre, una disciplina que Casiraghi practica desde pequeña.

También, en alfombras rojas y eventos internacionales ha usado diseños de Giambattista Valli, Valentino, Saint Laurent, para outfits de inspiración masculina y sastrería impecable; Dior, con siluetas refinadas y clásicas, y Stella McCartney, cuando apuesta por propuestas con un enfoque más sostenible.