Súper enamorados: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posan juntos por primera vez en una alfombra roja en Madrid

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, juntos en Madrid

La relación de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se hizo pública hace unos meses. Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos y la actriz comenzó a acompañar al cantante en algunos conciertos, pero ahora la capital española ha sido escenario de sus más recientes apariciones.

Hace unos días, la actriz estuvo con Sanz durante uno de los shows de Shakira en Madrid. El cantante subió al escenario para interpretar "La Tortura" junto a la colombiana y después compartió fotografías de aquella noche, entre ellas una imagen en la que aparece con Stephanie.



Alejandro Sanz y Stephanie Cayo debutan como pareja en la alfombra roja del musical 'El Alma al Aire' en Madrid (Shutterstock/Shutterstock)

También pasaron parte del verano juntos en España. La actriz de Doc apareció en fotografías de las vacaciones de Sanz en Mallorca e Ibiza, donde pudoi convivir con sus cuatro hijos.