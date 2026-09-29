Bad Bunny inspira a Lula da Silva a 'tirarle' a Donald Trump durante su campaña presidencial en Brasil

A menos de una semana de la primera vuelta de las elecciones, la campaña de Lula difundió un video que adapta en portugués “Lo Que Le Pasó a Hawaii”, canción incluida en el álbum Debí TiRAR MáS FOToS de Benito.

La letra fue modificada para trasladar al escenario brasileño temas como territorio, recursos naturales e identidad nacional, para hacer mención de los ríos, las playas y las llamadas tierras raras de Brasil.



Una canción de Bad Bunny fue adaptada para la campaña presidencial de Lula en Brasil (Andreas Rentz/Getty Images)

Además de mostrar imágenes de Trump y de simpatizantes de Jair Bolsonaro con banderas de Estados Unidos, el video termina con la voz de Lula diciendo: “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño”.

Lula utiliza a Bad Bunny para hablar de Trump y la soberanía de Brasil

La canción original de Bad Bunny aborda la historia de Puerto Rico, la pérdida de territorio, la identidad cultural y la relación de la isla con Estados Unidos.

Por su parte, la campaña de Lula trasladó ese contenido al debate brasileño y convirtió la pieza en un mensaje electoral sobre la soberanía nacional.



Lula da Silva rechaza el discurso e ideas intervencionistas de Donald Trump (Ton Molina/Getty Images)

La versión brasileña, que cuenta con la narración del actor nominado al Oscar, Wagner Moura, incluye versos sobre recursos naturales y territorio: “Quieren tomar el río, y también la playa, quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos”.