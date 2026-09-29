Luiz Inácio Lula da Silva encontró en Bad Bunny el soundtrack perfecto para musicalizar uno de los principales argumentos de su campaña presidencial, la defensa de la soberanía de Brasil frente a Estados Unidos y, en particular, frente al gobierno de Donald Trump.
Bad Bunny inspira a Lula da Silva a 'tirarle' a Donald Trump durante su campaña presidencial en Brasil
A menos de una semana de la primera vuelta de las elecciones, la campaña de Lula difundió un video que adapta en portugués “Lo Que Le Pasó a Hawaii”, canción incluida en el álbum Debí TiRAR MáS FOToS de Benito.
La letra fue modificada para trasladar al escenario brasileño temas como territorio, recursos naturales e identidad nacional, para hacer mención de los ríos, las playas y las llamadas tierras raras de Brasil.
Además de mostrar imágenes de Trump y de simpatizantes de Jair Bolsonaro con banderas de Estados Unidos, el video termina con la voz de Lula diciendo: “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño”.
Lula utiliza a Bad Bunny para hablar de Trump y la soberanía de Brasil
La canción original de Bad Bunny aborda la historia de Puerto Rico, la pérdida de territorio, la identidad cultural y la relación de la isla con Estados Unidos.
Por su parte, la campaña de Lula trasladó ese contenido al debate brasileño y convirtió la pieza en un mensaje electoral sobre la soberanía nacional.
La versión brasileña, que cuenta con la narración del actor nominado al Oscar, Wagner Moura, incluye versos sobre recursos naturales y territorio: “Quieren tomar el río, y también la playa, quieren las tierras raras, quieren que nos vayamos”.
La elección de la canción recuerda al hecho de que Bad Bunny convirtió su presentación del Super Bowl LX, en febrero de 2026, en una defensa de la identidad puertorriqueña y latinoamericana; además de que su postura frente a las políticas migratorias de Donald Trump ya había generado críticas del presidente estadounidense.
En Brasil, la campaña de Lula aprovechó esa asociación para presentar la disputa electoral como parte de un debate mayor sobre la relación del país con Washington.
La campaña de Lula dice que Bad Bunny autorizó la canción
AFP señaló en primera instancia que una fuente del Partido de los Trabajadores afirmó que no hubo cesión de derechos por parte de Bad Bunny.
Sin embargo, reportes posteriores de medios brasileños afirmaron después que el uso de la canción fue autorizado por el artista puertorriqueño y que la campaña recibió autorización para utilizarla en la pieza electoral.
Lula vs. Trump, un choque que llegó a la campaña brasileña
El enfrentamiento retórico entre Lula y Trump se intensificó durante 2026, en el contexto de las tensiones comerciales y diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.
Lula defendió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Brasil no acepta ser tratado como el “patio trasero” de otra nación y advirtió contra cualquier intento de interferencia extranjera en las elecciones.
La disputa también llegó a los tribunales brasileños. La campaña de Lula pidió al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Superior Electoral que investigaran lo que considera una posible interferencia estadounidense en el proceso electoral, y señaló medidas adoptadas por la administración Trump y acciones vinculadas con integrantes de la familia Bolsonaro.
El gobierno estadounidense, por su parte, ha mantenido una relación especialmente tensa con Brasil durante el proceso electoral.
Trump recibió a Flávio Bolsonaro en Washington este año, aunque hasta ahora no ha expresado públicamente un respaldo formal a su candidatura presidencial.
Flávio Bolsonaro, el principal rival de Lula
Flávio Nantes Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, Río de Janeiro. Es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y actualmente ocupa un escaño en el Senado por el Partido Liberal (PL), cargo que ejerce desde 2019 y que tiene vigencia hasta 2027.
Antes de llegar al Senado, Flávio tuvo cuatro mandatos como diputado estatal en Río de Janeiro. Es abogado y cuenta con estudios de posgrado relacionados con políticas públicas y emprendimiento.
Su candidatura presidencial representa la continuidad electoral del bolsonarismo después de que Jair Bolsonaro quedara fuera de la contienda.
El expresidente, padre de Flávio, enfrenta una condena relacionada con la trama golpista posterior a las elecciones de 2022.
Durante la campaña, Flávio ha defendido posiciones conservadoras en temas de seguridad pública, reducción de la edad de responsabilidad penal y composición del Supremo Tribunal Federal. También ha prometido revisar medidas judiciales que afectan a integrantes de su familia.
En septiembre, además, el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación que incluyó a Flávio como investigado en el caso relacionado con el financiamiento de Dark Horse, una película sobre su padre.
La investigación busca determinar posibles delitos vinculados con recursos destinados a la producción. Flávio ha rechazado que exista algo irregular en su búsqueda de financiamiento privado para la película.