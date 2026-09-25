Tini Stoessel rompe en llanto y habla del “duelo” que atraviesa en medio del conflicto con su papá

Aunque la artista no mencionó directamente a su padre, Alejandro Stoessel, sus palabras ocurren en medio de la tensión que existe entre ambos y después de que terminara la relación profesional que mantuvieron durante varios años. Tini prefirió mantener los detalles de la situación en privado, pero dejó claro que se encuentra atravesando una etapa emocionalmente complicada.

Frente a miles de personas, la intérprete se mostró visiblemente conmovida y agradeció el respaldo que ha recibido de sus seguidores. Con lágrimas en los ojos, explicó que el público se ha convertido en una parte importante de su proceso y que, de alguna forma, la respaldan mientras enfrenta este momento.

“De alguna manera me están acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas acá saben de lo que estoy hablando”, expresó Tini durante el concierto.

La cantante también aprovechó para hablar de los diferentes procesos que cada persona puede estar enfrentando y destacó el vínculo que ha creado con sus seguidores a través de la música.





es la primera vez que tini menciona el tema de sus papás tan directamente y diciendo que todos sabemos que esta pasando por un duelo, pero que se siente acompañada de personas que la aman y que sabe que muchas personas pueden estar pasando algo similar 😭 te amo martina pic.twitter.com/jnn9xcvWPl — mad :) (@whyxliar) September 19, 2026



"Lo más lindo de todo esto es que, seguramente, muchos de ustedes están pasando por otros duelos y procesos en sus vidas y nos estamos acompañando a través del amor y de la música”.

Después de compartir estas palabras, Tini buscó entre el público a Rodrigo De Paul, su prometido, quien acudió al concierto acompañado de sus hijos, Francesca y Bautista. El futbolista se ha mantenido cerca de la cantante durante esta nueva etapa de su vida y también fue testigo del momento en que ella habló abiertamente de su situación.

La polémica comenzó a tomar fuerza en agosto, cuando trascendieron versiones relacionadas con la situación financiera de la cantante. De acuerdo con los reportes difundidos en ese momento, Tini habría recurrido a una auditoría para conocer el estado de sus finanzas y supuestamente habría descubierto que no tenía acceso directo a parte de su patrimonio, el cual habría sido administrado por su padre desde que era niña.

Incluso comenzaron a circular cifras sobre una presunta pérdida de alrededor de 70 millones de dólares. No obstante, esta información no ha sido confirmada públicamente por Tini ni por personas de su entorno, por lo que las versiones sobre el supuesto conflicto financiero permanecen sin una confirmación oficial.

A la controversia se sumaron algunos cambios en la carrera de la cantante. Entre ellos, llamó la atención la modificación de su repertorio, ya que algunas canciones relacionadas con su padre dejaron de formar parte de sus presentaciones.