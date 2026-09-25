Melania no espera a Trump para cenar: 'Cada vez hay menos tiempo juntos; la familia se resiente por ello'

Melania Trump rara vez habla de su vida privada, por ello sorprendió que esta semana hablara de la dinámica familiar que vive junto al presidente Donald Trump y su hijo Barron. Durante una entrevista en Fox Business, la primera dama reconoció que el tiempo en familia se ha reducido drásticamente y que las cenas juntos ya no son una rutina en la Casa Blanca.
Cuando le preguntaron cómo logra equilibrar sus responsabilidades como primera dama, sus proyectos personales y la maternidad de Barron, quien hoy tiene 20 años y estudia la universidad, su respuesta fue reveladora: “Es bueno planificar, ¿verdad? Siempre es bueno, porque todo el mundo está muy ocupado”, respondió antes de describir cómo es la vida en su casa.