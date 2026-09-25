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Melania no espera a Trump para cenar: 'Cada vez hay menos tiempo juntos; la familia se resiente por ello'

En una inusual confesión sobre su vida privada, la primera dama habló del costo que tiene el ritmo de trabajo en la Casa Blanca
vie 25 septiembre 2026 10:46 AM
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Donald y Melania Trump
Donald y Melania Trump (Getty Images)

Melania Trump rara vez habla de su vida privada, por ello sorprendió que esta semana hablara de la dinámica familiar que vive junto al presidente Donald Trump y su hijo Barron. Durante una entrevista en Fox Business, la primera dama reconoció que el tiempo en familia se ha reducido drásticamente y que las cenas juntos ya no son una rutina en la Casa Blanca.

Cuando le preguntaron cómo logra equilibrar sus responsabilidades como primera dama, sus proyectos personales y la maternidad de Barron, quien hoy tiene 20 años y estudia la universidad, su respuesta fue reveladora: “Es bueno planificar, ¿verdad? Siempre es bueno, porque todo el mundo está muy ocupado”, respondió antes de describir cómo es la vida en su casa.

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Melania no espera a Trump para cenar

Melania explicó que el presidente Trump suele quedarse trabajando en el Despacho Oval hasta altas horas de la noche, lo que ha cambiado por completo la rutina de la familia Trump.

“Mi esposo trabaja a veces está en el Despacho Oval hasta las 9:30 de la noche. Así que, ¿esperas para cenar? No lo haces, porque él está ocupado. Yo también estoy ocupada”, confesó.

Lejos de presentar la situación como un conflicto de pareja, la primera dama la describió como una consecuencia inevitable de las exigencias de sus respectivas agendas. Sin embargo, admitió que ese ritmo tiene un precio. “Cada vez hay menos tiempo en familia; la familia se resiente por ello. Pero está bien. Estamos aquí para trabajar, para hacer un buen trabajo, y eso es lo que importa”, añadió.

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Barron ya hace su propia vida

La primera dama también hizo énfasis en la independencia de Barron Trump, el único hijo que Melania comparte con Donald Trump. El joven estudia en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU) y recientemente trasladó parte de sus estudios al campus de Washington, D.C., más cercano a la Casa Blanca.

Melania reconoció que esta nueva etapa también ha transformado su relación con él. m“Barron ya es un joven, así que a veces quizá hasta se alegre de que yo quiera dedicarme a mis cosas. Y eso está bien”, comentó.

La primera dama ha sido muy protectora con su hijo y en ocasiones anteriores ha explicado que una de sus prioridades ha sido preservar su privacidad mientras crece bajo el escrutinio público.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente intenso para Melania Trump. Además de sus iniciativas benéficas, la primera dama encabezó la organización de la cena de Estado ofrecida esta semana en honor del presidente chino Xi Jinping y de la primera dama Peng Liyuan, uno de los eventos diplomáticos más importantes del año en la Casa Blanca.

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