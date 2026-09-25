Melania no espera a Trump para cenar: 'Cada vez hay menos tiempo juntos; la familia se resiente por ello'

Barron ya hace su propia vida

La primera dama también hizo énfasis en la independencia de Barron Trump, el único hijo que Melania comparte con Donald Trump. El joven estudia en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU) y recientemente trasladó parte de sus estudios al campus de Washington, D.C., más cercano a la Casa Blanca.

Melania reconoció que esta nueva etapa también ha transformado su relación con él. m“Barron ya es un joven, así que a veces quizá hasta se alegre de que yo quiera dedicarme a mis cosas. Y eso está bien”, comentó.

La primera dama ha sido muy protectora con su hijo y en ocasiones anteriores ha explicado que una de sus prioridades ha sido preservar su privacidad mientras crece bajo el escrutinio público.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente intenso para Melania Trump. Además de sus iniciativas benéficas, la primera dama encabezó la organización de la cena de Estado ofrecida esta semana en honor del presidente chino Xi Jinping y de la primera dama Peng Liyuan, uno de los eventos diplomáticos más importantes del año en la Casa Blanca.

