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Espectáculos

Alex Fernández reaparece tras ser hospitalizado y revela qué le pasó: sufrió influenza y salmonela

Alex Fernández explicó que una combinación de influenza y salmonela afectó sus pulmones y sistema gastrointestinal, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.
vie 25 septiembre 2026 10:44 AM
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Alex Fernández
Alex Fernández (Cortesía)

Después de varios días de preocupación entre sus seguidores, Alex Fernández reapareció y habló por primera vez con detalle sobre el problema de salud que lo llevó al hospital y que lo obligó a cancelar de último momento un concierto en Culiacán.

El cantante, hijo de Alejandro Fernández, explicó que enfrentó una combinación de influenza y salmonela, además de complicaciones pulmonares y gastrointestinales que hicieron que su estado empeorara mientras se encontraba en Estados Unidos.

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Alex Fernández reaparece tras ser hospitalizado y revela qué le pasó

“Fue influenza con salmonela”, contó Alex en declaraciones a la prensa. El intérprete explicó que comenzó a sentirse mal antes de llegar a Las Vegas, donde tenía compromisos profesionales, pero que su estado se deterioró progresivamente.

“Pero sí me sentía horrible, y desde Las Vegas ya me sentía mal, poquito antes de Las Vegas, pero se fue haciendo como bola de nieve, me fui como que empeorando bastante conforme pasó el tiempo, y ya para cuando estaba en Estados Unidos me empecé a sentir muy mal”, contó.

La preocupación por la salud de Alex Fernández comenzó el 15 de septiembre, cuando tuvo que cancelar su presentación durante los festejos del Grito de Independencia en Culiacán, Sinaloa.

En ese momento, su equipo informó que el cantante había sido trasladado de urgencia a un hospital y que permanecía bajo atención médica con pronóstico reservado. Posteriormente se dio a conocer que el vuelo privado en el que viajaba desde Las Vegas tuvo que ser desviado a Guadalajara para que pudiera recibir atención médica.

Un día después, su equipo comunicó que Alex presentaba una infección respiratoria y gastrointestinal y que evolucionaba favorablemente bajo supervisión médica. En aquel momento todavía no se habían revelado públicamente los diagnósticos específicos.

Ahora, el cantante explicó que se trató de influenza y salmonela, además de una infección pulmonar y problemas gastrointestinales.

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Alex Fernández cree saber dónde pudo contagiarse

Durante sus declaraciones, Alex también habló sobre el posible origen de las infecciones, aunque dejó claro que no puede saber con certeza dónde ocurrió el contagio.

En el caso de la influenza, contó que hubo un brote en la escuela de sus hijas, por lo que considera posible que haya contraído ahí la infección.

Sobre la salmonela, el cantante compartió que una de sus hijas también fue diagnosticada con la infección y tuvo que ser hospitalizada. Sin especificar cuál de sus dos hijas enfermó, Alex explicó que la pequeña ya se encuentra bien.

“Fue un sustote que nos sacamos, pero bendito Dios, ya está muy bien”, relató.

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