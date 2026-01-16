A través de su perfil de Instagram, Alex Fernández y su esposa Alexia Hernández compartieron que su hija mayor, Mía, había tenido que ser hospitalizada. Esto solo algunos días después de que el abuelo de la pequeña, Alejandro Fernández, también tuviera que acudir al hospital por un fuerte dolor que resultó ser una apendicitis.
La hija de Alex Fernández, Mía, se recupera en el hospital tras infección por Salmonella
Mía se recupera por salmonelosis
El padre de Mía, Alex Fernández, compartió en sus historias de Instagram que Mía, la hija mayor de la familia compuesta por él y Alexia Hernández, había tenido que ser hospitalizada tras haber desarrollado una infección por salmonela.
En su publicación, Alex compartió una imagen de Mía usando una bata hospitalaria y recibiendo suero intravenoso mientras camina por el hospital. El papá de Mía acompañó la imagen con el texto “Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor”.
A su vez, Alexia Hernández compartió la historia de Alex Fernández y agregó el mensaje “Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. De corazón", como muestra de agradecimiento a todos los fanáticos del intérprete y del clan Fernández que desearon una pronta recuperación a la pequeña Mía.
El mensaje que Mía mandó al público
Además de sus papás, Mía también grabó un video que su mamá, Alexia Hernández, publicó en sus historias de Instagram. "Hola, chicos, estoy muy bien…gracias a todos” y terminó mandando un beso. En el video la niña se ve tranquila y contenta, aunque aun recibiendo suero intravenoso.
Alex Fernández continúa trabajando
Después de acompañar a su primogénita durante su recuperación por salmonela, Alex Fernández compartió en sus historias de Instagram que hoy se presentará en el Jardín Municipal El Grullo, Jalisco, en un evento gratuito que forma parte del Sorteo del 65 Aniversario de Caja SMG.
Alejandro Fernández también fue hospitalizado
Antes de que su nieta Mía fuera hospitalizada, Alejandro Fernández también tuvo que recibir asistencia médica el pasado 10 de enero después de presentar un fuerte dolor abdominal que resultó ser una apendicitis; sin embargo, ‘El Potrillo’ calmó a sus fanáticos al compartir el mensaje: “Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”.
Después de haber sido operado, Alejandro Fernández se enteró el pasado 13 de enero de que había sido nominado a 6 Premios Lo Nuestro en categorías como Canción del año por 'No me se rajar’ o Álbum del año por ‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)'.
A pesar de haber tenido un inicio de año complicado por las hospitalizaciones de Alejandro Fernández y su nieta, Mía, la familia Fernández promete tener un año lleno de proyectos y éxito, comenzando por las nominaciones de Alejandro y el concierto de su hijo Alex.