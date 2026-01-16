La hija de Alex Fernández, Mía, se recupera en el hospital tras infección por Salmonella

Mía se recupera por salmonelosis

El padre de Mía, Alex Fernández, compartió en sus historias de Instagram que Mía, la hija mayor de la familia compuesta por él y Alexia Hernández, había tenido que ser hospitalizada tras haber desarrollado una infección por salmonela.

Los papás de Mía, Alex y Alexia compartieron que la niña había sido hospitalizada. (Instagram - @alexiah.mma)

En su publicación, Alex compartió una imagen de Mía usando una bata hospitalaria y recibiendo suero intravenoso mientras camina por el hospital. El papá de Mía acompañó la imagen con el texto “Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor”.

Además de Mía, Alex Fernández y Alexia Hernández son padres de Nirvana. (Instagram - @alexiah.mma)

A su vez, Alexia Hernández compartió la historia de Alex Fernández y agregó el mensaje “Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. De corazón", como muestra de agradecimiento a todos los fanáticos del intérprete y del clan Fernández que desearon una pronta recuperación a la pequeña Mía.