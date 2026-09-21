Millie Bobby Brown celebra su segundo aniversario de bodas Jake Bongiovi y revela una foto inédita de su familia

Millie Bobby Brown comparte una foto junto a Jake Bongiovi y sus hijos

La publicación llega pocos días después de que la pareja confirmara la llegada de su segundo bebé, también por medio de la adopción. Así, el festejo de su aniversario coincide con uno de los momentos más importantes en su historia como familia.

En la imagen, Millie y Jake aparecen abrazados mientras posan junto a sus dos pequeños. La fotografía fue tomada en Villa Cetinale, en Italia, un lugar especialmente significativo para la pareja, pues ahí celebraron una de sus ceremonias de boda.

Fieles a la discreción que han mantenido alrededor de sus hijos, los actores no han mostrado de manera detallada sus rostros. Desde que se convirtieron en padres, ambos han procurado proteger la privacidad de los menores y compartir únicamente pequeños vistazos de su nueva dinámica familiar.



La publicación funcionó como una celebración íntima de su matrimonio, pero también como una forma de mostrar cuánto ha cambiado su vida desde que comenzaron su relación.

