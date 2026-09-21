Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron un nuevo aniversario de casados con una imagen poco común de su vida familiar. La actriz de Stranger Things compartió una fotografía en la que aparece junto a su esposo y sus dos hijos, una muestra de la etapa que atraviesan lejos de los reflectores.
Millie Bobby Brown celebra su segundo aniversario de bodas Jake Bongiovi y revela una foto inédita de su familia
Millie Bobby Brown comparte una foto junto a Jake Bongiovi y sus hijos
La publicación llega pocos días después de que la pareja confirmara la llegada de su segundo bebé, también por medio de la adopción. Así, el festejo de su aniversario coincide con uno de los momentos más importantes en su historia como familia.
En la imagen, Millie y Jake aparecen abrazados mientras posan junto a sus dos pequeños. La fotografía fue tomada en Villa Cetinale, en Italia, un lugar especialmente significativo para la pareja, pues ahí celebraron una de sus ceremonias de boda.
Fieles a la discreción que han mantenido alrededor de sus hijos, los actores no han mostrado de manera detallada sus rostros. Desde que se convirtieron en padres, ambos han procurado proteger la privacidad de los menores y compartir únicamente pequeños vistazos de su nueva dinámica familiar.
La publicación funcionó como una celebración íntima de su matrimonio, pero también como una forma de mostrar cuánto ha cambiado su vida desde que comenzaron su relación.
Millie Bobby Brown ya es mamá de dos hijos por adopción
En agosto de 2025, Millie y Jake anunciaron que habían adoptado a su primera hija. En aquella ocasión, explicaron que estaban emocionados por comenzar una nueva etapa como padres y pidieron vivirla “en paz y privacidad”.
En septiembre de 2026, la revista People confirmó que la pareja había dado la bienvenida a su segundo hijo, también mediante la adopción. Días después, Millie compartió una primera fotografía de la mano del bebé con el mensaje: “Hi little guy”.
La actriz ha contado que adoptar siempre formó parte de sus sueños de infancia. En una entrevista con el podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, explicó que desde pequeña imaginaba que sus muñecas eran bebés adoptados y que esperaba poder tener hijos biológicos en algún momento, sin considerar que una opción excluyera a la otra.
“Adoption is love, adoption is forever” —“la adopción es amor, la adopción es para siempre”—, expresó entonces.
Con la llegada de sus dos hijos, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han comenzado una nueva etapa marcada por la maternidad, la paternidad y una vida familiar que, aunque comparten ocasionalmente con sus seguidores, continúan protegiendo con especial cuidado.