La actriz británico-estadounidense Sienna Miller sorprendió al revelar que está esperando su tercer hijo. La noticia se dio a conocer durante la gala de Fashion Awards 2025, realizada la noche del 1 de diciembre en Londres, cuando posó en la alfombra roja con un vestido blanco semitransparente que dejó al descubierto su baby bump.
Sienna Miller anuncia su tercer embarazo a los 43 años tras congelar óvulos y enfrentar su lucha por ser mamá
Sienna Miller confirma su tercer embarazo a los 43 años
Sienna Miller volvió a acaparar titulares tras revelar, sin necesidad de palabras, que está esperando a su tercer bebé.
A su paso por la gala de los Fashion Awards 2025, la actriz de 43 años (quien llevó una pieza de Givenchy) desfiló de la mano de su pareja, el actor Oli Green, confirmando así lo que desde días atrás era motivo de especulación.
Este nuevo embarazo marca la llegada de su tercer bebé. Su primera hija, Marlowe Sturridge, nació en 2012 fruto de su relación con el actor Tom Sturridge, mientras que en enero de 2024 dio la bienvenida a su segunda hija junto a su pareja actual, el actor Oli Green.
Sienna Miller revela la presión de ser madre y cómo enfrentó los años perdidos
En el pasado, Sienna Miller habló abiertamente sobre el peso de las expectativas sociales en torno a la maternidad y cómo estas habían marcado varias etapas de su vida.
En una entrevista con British Vogue publicada en noviembre de 2022, la actriz reveló su sentir tras años de relaciones fallidas y decisiones que hoy considera equivocadas:
“Había invertido lo que sentía que eran años importantes en algo que no era más que un cubo con un agujero... Perdí tiempo. Y sentía que el tiempo realmente era mi moneda”, dijo. "Había mucha ansiedad. Las relaciones no habían funcionado; imaginaba que estaría casada, con tres hijos, siendo una gran madre", señaló.
Sienna Miller congeló sus óvulos a los 40 años
Sienna Miller reveló que al cumplir los 40 años, tomó una decisión que para muchas mujeres representa una forma de mantener sus opciones abiertas: decidió congelar sus óvulos.
En una entrevista con Elle UK, confesó que sentía una intensa presión social por expandir su familia: “La biología es increíblemente cruel con las mujeres en esa década, ese es el titular, o ciertamente lo fue para mí,” dijo.
Sienna señaló que la decisión fue una forma de liberarse del “ruido” externo sobre cuándo debía convertirse en madre nuevamente. Como explicó:
“Llegué a 40 y congelé algunos óvulos. Habiendo estado realmente concentrada en la necesidad de tener otro bebé, me dije: si pasa, pasa. Ese tipo de amenaza existencial se ha disipado", señaló.