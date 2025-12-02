Sienna Miller anuncia su tercer embarazo a los 43 años tras congelar óvulos y enfrentar su lucha por ser mamá

Sienna Miller confirma su tercer embarazo a los 43 años

Sienna Miller volvió a acaparar titulares tras revelar, sin necesidad de palabras, que está esperando a su tercer bebé.

A su paso por la gala de los Fashion Awards 2025, la actriz de 43 años (quien llevó una pieza de Givenchy) desfiló de la mano de su pareja, el actor Oli Green, confirmando así lo que desde días atrás era motivo de especulación.

Sienna Miller anunció que está esperando a su tercer bebé a sus 43 años. (Joe Maher/Getty Images for BFC)

Este nuevo embarazo marca la llegada de su tercer bebé. Su primera hija, Marlowe Sturridge, nació en 2012 fruto de su relación con el actor Tom Sturridge, mientras que en enero de 2024 dio la bienvenida a su segunda hija junto a su pareja actual, el actor Oli Green.

Sienna Miller revela que está esperando a su tercer bebé. (Getty Images)

Sienna Miller revela la presión de ser madre y cómo enfrentó los años perdidos

En el pasado, Sienna Miller habló abiertamente sobre el peso de las expectativas sociales en torno a la maternidad y cómo estas habían marcado varias etapas de su vida.

En una entrevista con British Vogue publicada en noviembre de 2022, la actriz reveló su sentir tras años de relaciones fallidas y decisiones que hoy considera equivocadas:

“Había invertido lo que sentía que eran años importantes en algo que no era más que un cubo con un agujero... Perdí tiempo. Y sentía que el tiempo realmente era mi moneda”, dijo. "Había mucha ansiedad. Las relaciones no habían funcionado; imaginaba que estaría casada, con tres hijos, siendo una gran madre", señaló.