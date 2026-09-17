La separación de J Balvin y Valentina Ferrer puso nuevamente los reflectores sobre la modelo argentina, pero su historia va mucho más allá de su relación con el cantante colombiano. Después de casi una década juntos y un hijo en común, la pareja confirmó que decidió tomar caminos separados.
¿Quién es Valentina Ferrer?, la modelo argentina que se separa de J Balvin tras diez años juntos
¿Quién es Valentina Ferrer, de Miss Argentina a las grandes pasarelas?
A través de sus stories de Instagram, Valentina Ferrer anunció la ruptura. En su mensaje, explicó que ambos habían decidido seguir caminos distintos después de compartir “tantos años y momentos importantes”, y aseguró que la decisión fue tomada desde el amor, el respeto y pensando en el bienestar de su familia.
La noticia marca el cierre de una etapa importante en su vida, pero también abre la oportunidad para conocer a la mujer que ha construido una carrera propia.
Valentina Ferrer nació en Córdoba, Argentina, y desde joven mostró interés por el modelaje. En 2014 fue coronada Miss Argentina y al año siguiente representó a su país en Miss Universo, donde consiguió colocarse entre las 10 finalistas. Su participación en el certamen le abrió las puertas del modelaje internacional y posteriormente firmó con Wilhelmina Models.
A partir de entonces, Valentina Ferrer construyó una trayectoria vinculada con la moda y trabajó con firmas como Ralph Lauren y Nike, además de participar en campañas, portadas y pasarelas internacionales.
Pero el modelaje no fue su única apuesta profesional. En 2019 se convirtió en cofundadora de Kapowder, una empresa enfocada en bienestar y autocuidado, con la que amplió su perfil como empresaria.
Valentina Ferrer también es empresaria y voluntaria
Una de las facetas que suele quedar en segundo plano cuando se habla de Ferrer es su trabajo filantrópico. Desde hace varios años colabora con Glasswing International, organización con la que participa en programas dirigidos a jóvenes en Nueva York.
En 2024, Quién entrevistó a Ferrer con motivo del reconocimiento que recibiría de la fundación por su compromiso con jóvenes migrantes. En aquella conversación contó que su interés por el voluntariado comenzó desde niña, cuando en Argentina colaboraba en refugios para mujeres víctimas de violencia y madres solteras.
Ya en Nueva York, explicó que se involucró con Glasswing porque podía identificarse con algunos de los retos que enfrentan los jóvenes migrantes: adaptarse a otro país, aprender un idioma y estar lejos de la familia.
La propia Ferrer ha contado que su camino profesional tampoco fue sencillo. Antes de consolidarse como modelo internacional, trabajó vendiendo frutas, haciendo tortas y como entrenadora personal.
La maternidad cambió su vida y también la de J Balvin
En aquella conversación con Quién, Valentina Ferrer habló de cómo había cambiado su vida después del nacimiento de Río, su primer hijo con J Balvin. La modelo explicó que convertirse en mamá había modificado sus prioridades y que uno de sus mayores retos era encontrar un equilibrio entre su familia y sus diferentes proyectos profesionales.
También habló sobre el impacto que la paternidad había tenido en J Balvin. De acuerdo con lo que Ferrer contó entonces, el cantante había experimentado cambios positivos en su bienestar y ella relacionaba parte de esa transformación con la llegada de su hijo.
“El nunca más tuvo problemas de mental healt, de ataques de ansiedad, de pánico y se ha vuelto una persona como no más tranquila, pero con más paciencia, le ha hecho muy bien [la paternidad]. Él mismo dice que no sabe, pero siente que sí fue Río, porque fue algo impresionante, pero no sabemos, No sé si le habrá tocado como: ‘ok, ahora mi preocupación y mi ocupación la enfoco en otra persona’, pero fue algo impresionante”, comentó.