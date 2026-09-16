Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, sorprendió a sus seguidores al incursionar en la música con el lanzamiento del videoclip de Regalo de Luna, un tema cuya letra habla del amor hacia una pequeña y que rápidamente despertó especulaciones sobre si estaría dedicado a su nieta Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu.
Cristy, mamá de Christian Nodal, debuta como cantante y sorprende con posible dedicatoria para su nieta Inti
Cristy, mamá de Christian Nodal, debuta como cantante
El videoclip fue publicado a través de la cuenta de YouTube JG Music y llamó especialmente la atención porque no era conocido que Cristy Nodal tuviera una faceta como cantante. Además, el tema representa un giro respecto al género con el que suele relacionarse a la familia Nodal, pues “Regalo de Luna” se aleja del regional mexicano y presenta una propuesta musical diferente.
La letra también fue suficiente para que los seguidores comenzaran a relacionar la canción con Inti, particularmente porque el lanzamiento ocurrió justamente en la fecha en que la pequeña celebra su cumpleaños.
¿De qué habla la canción de Cristy Nodal?
“Mi pajarito del amor. Cómo has crecido, pequeñita. La promesa yo cumplí y aquí me tienes en tu día. Mirándote a los ojos, sé que hoy eres feliz”.
Aunque Cristy Nodal no ha confirmado públicamente que la canción esté dedicada a Inti, la coincidencia entre la fecha de lanzamiento y el cumpleaños de la niña hizo que los comentarios se llenaran de mensajes de seguidores que interpretaron el tema como un regalo para la pequeña.
Incluso, algunos usuarios que siguen a Cazzu destacaron el lanzamiento y mostraron su apoyo a Cristy. Entre los comentarios publicados en el videoclip se pueden leer mensajes como: “Aquí las fans de Cazzu apoyando el amor de Cristi Nodal hacia nuestro solecito” y “Ya vine a escuchar y a apoyar a los abuelitos de Inti”.
Otros usuarios también hicieron referencia directa a la fecha del lanzamiento: “Aquí las fans de CAZZU apoyando a la abuelita de nuestro Solecito INTI. Y significa mucho lanzarla en día de su cumpleaños”.
¿La canción de Cristy Nodal está dedicada a su nieta Inti?
La canción también provocó comentarios sobre la relación de Inti con sus abuelos, pues algunos seguidores destacaron la importancia de que la pequeña esté rodeada de cariño familiar. “Inti sin duda una pequeña rodeada de amor gracias a su mamá!!! Abuelos presentes”, escribió otra persona.
Hasta el momento, también existe expectativa sobre cómo Cazzu habría celebrado el cumpleaños de Inti. A diferencia de otros años, por ahora no se conocen detalles de una celebración grande ni se han difundido imágenes que permitan saber cómo festejó la cantante argentina esta fecha especial junto a su hija.