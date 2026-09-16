Cristy, mamá de Christian Nodal, debuta como cantante y sorprende con posible dedicatoria para su nieta Inti

Cristy, mamá de Christian Nodal, debuta como cantante

El videoclip fue publicado a través de la cuenta de YouTube JG Music y llamó especialmente la atención porque no era conocido que Cristy Nodal tuviera una faceta como cantante. Además, el tema representa un giro respecto al género con el que suele relacionarse a la familia Nodal, pues “Regalo de Luna” se aleja del regional mexicano y presenta una propuesta musical diferente.

La letra también fue suficiente para que los seguidores comenzaran a relacionar la canción con Inti, particularmente porque el lanzamiento ocurrió justamente en la fecha en que la pequeña celebra su cumpleaños.



¿De qué habla la canción de Cristy Nodal?

“Mi pajarito del amor. Cómo has crecido, pequeñita. La promesa yo cumplí y aquí me tienes en tu día. Mirándote a los ojos, sé que hoy eres feliz”.

Aunque Cristy Nodal no ha confirmado públicamente que la canción esté dedicada a Inti, la coincidencia entre la fecha de lanzamiento y el cumpleaños de la niña hizo que los comentarios se llenaran de mensajes de seguidores que interpretaron el tema como un regalo para la pequeña.

Incluso, algunos usuarios que siguen a Cazzu destacaron el lanzamiento y mostraron su apoyo a Cristy. Entre los comentarios publicados en el videoclip se pueden leer mensajes como: “Aquí las fans de Cazzu apoyando el amor de Cristi Nodal hacia nuestro solecito” y “Ya vine a escuchar y a apoyar a los abuelitos de Inti”.

Otros usuarios también hicieron referencia directa a la fecha del lanzamiento: “Aquí las fans de CAZZU apoyando a la abuelita de nuestro Solecito INTI. Y significa mucho lanzarla en día de su cumpleaños”.

