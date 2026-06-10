¿Conflictos entre el elenco de Euphoria? Sydney Sweeney habla al respecto

Sydney Sweeney desmiente rumores de conflictos en el elenco de Euphoria

En una entrevista con Vanity Fair, la actriz Sydney Sweeney rechazó las versiones que apuntaban a que el elenco tenía conflictos detrás de cámaras y debido a eso se retrasó la tercera temporada de Euphoria.

"Bueno, quiero decir, todos crecimos juntos en esta serie, así que es una locura ver cómo las redes sociales y la prensa manipulan las cosas", declaró la actriz, quien dio vida a Cassie Howard en la serie de HBO.

Sydney Sweeney (Getty Images)

La producción de la tercera temporada estaba prevista inicialmente para 2024, pero terminó posponiéndose debido a las huelgas del sindicato de actores y guionistas de Estados Unidos, los cuales paralizaron las producciones, también se dijo que los múltiples compromisos del elenco impedían retomar el rodaje, sin embargo, Sweeney explicó que esa teoría nunca tuvo fundamento.

"Tuve la primera opción para HBO", explicó. "Así que, en el momento en que me dicen: 'Hola, hoy es el primer día de rodaje', legalmente no puedo hacer nada más. Por lo tanto, mi agenda no afecta al programa".

La actriz añadió que el mismo acuerdo aplicaba para todos sus compañeros: "Todos estábamos en primera posición, así que no era que nuestros horarios lo estuvieran retrasando".