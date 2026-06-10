El retraso de la tercera temporada de Euphoria estuvo acompañado de rumores sobre supuestas tensiones entre sus protagonistas y las complicadas agendas del elenco. Ahora, Sydney Sweeney aclaró qué ocurrió realmente detrás de la pausa que mantuvo en expectativas el regreso de la serie.
¿Conflictos entre el elenco de Euphoria? Sydney Sweeney habla al respecto
Sydney Sweeney desmiente rumores de conflictos en el elenco de Euphoria
En una entrevista con Vanity Fair, la actriz Sydney Sweeney rechazó las versiones que apuntaban a que el elenco tenía conflictos detrás de cámaras y debido a eso se retrasó la tercera temporada de Euphoria.
"Bueno, quiero decir, todos crecimos juntos en esta serie, así que es una locura ver cómo las redes sociales y la prensa manipulan las cosas", declaró la actriz, quien dio vida a Cassie Howard en la serie de HBO.
La producción de la tercera temporada estaba prevista inicialmente para 2024, pero terminó posponiéndose debido a las huelgas del sindicato de actores y guionistas de Estados Unidos, los cuales paralizaron las producciones, también se dijo que los múltiples compromisos del elenco impedían retomar el rodaje, sin embargo, Sweeney explicó que esa teoría nunca tuvo fundamento.
"Tuve la primera opción para HBO", explicó. "Así que, en el momento en que me dicen: 'Hola, hoy es el primer día de rodaje', legalmente no puedo hacer nada más. Por lo tanto, mi agenda no afecta al programa".
La actriz añadió que el mismo acuerdo aplicaba para todos sus compañeros: "Todos estábamos en primera posición, así que no era que nuestros horarios lo estuvieran retrasando".
Sydney Sweeney aclara que el futuro de Cassie en Euphoria ya estaba definido
Más allá del retraso de la tercera temporada de la serie, Sydney Sweeney también habló sobre el trabajo que realizó junto al creador de Euphoria, Sam Levinson, para construir la nueva versión de Cassie Howard.
La actriz reveló que Levinson comenzó a compartirle ideas sobre el destino del personaje mucho antes del inicio oficial del rodaje.
"Así que, años antes de que empezáramos a filmar la tercera temporada, sabía que estaría casada con Nate, que viviríamos en un barrio residencial y que Cassie estaría más loca que nunca", contó.
Aunque conocía parte de la historia, fue hasta recibir los guiones cuando descubrió todos los detalles de la nueva etapa del personaje, como su incursión en OnlyFans, una decisión que, según la actriz, resulta coherente con la personalidad del personaje.
"Desde el principio, se nota que Cassie tiene una gran necesidad de ser amada. Necesita la aprobación de los demás. No sabe amarse a sí misma a menos que alguien más la ame", explicó. "Creo que le entusiasmaba la idea de que todas esas personas la amaran, la conocieran y sintieran que su mundo no era pequeño", agregó.
La diferencia entre Sydney Sweeney y Cassie Howard
Sydney Sweeney reaccionó a las escenas de desnudo que realizó a lo largo de la serie y la manera en que ha separado sus propias decisiones de las de su personaje.
"¿Estoy de acuerdo con todas las decisiones de Cassie? ¿Tomaría yo personalmente esas decisiones? No, por supuesto que no", señaló. "Pero soy actriz, ese es mi trabajo, y esta es la vida de Cassie. Poder hacerle justicia e interpretarla como debe ser interpretada significa dar vida a la visión de Sam y representar a Cassie de la manera más vulnerable y desquiciada posible".
Finalmente, la actriz reconoció que despedirse del personaje ha sido una sensación agridulce: "Cada temporada, como dice Sam, siempre la ha filmado como si fuera la última. Y creo que todos la hemos abordado con la misma mentalidad". Y agregó: "Así que siempre me despido de Cassie el último día, por muy agridulce que sea, porque es un papel muy exigente y me hace superarme como actor".
La tercera temporada de Euphoria, que se estrenó el 12 de abril y el último capítulo se emitió el 31 de mayo, incluyó un salto temporal de cinco años entre sus protagonistas más allá de la preparatoria para explorar una nueva etapa de sus vidas.