Los conciertos de este viernes y mañana sábado marcan el arranque de una gira que recorrerá cuatro continentes, con paradas en Argentina, Brasil, Chile y México. Para muchos, este reencuentro de la banda liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher es un sueño hecho realidad.

Cardiff ya respiraba ambiente de celebración desde horas antes del show. En los pubs del centro, los fans cantaban clásicos de Oasis luciendo camisetas de la banda.

Después de Cardiff, Oasis ofrecerá cinco conciertos en Mánchester, su ciudad natal, a partir del 11 de julio. Luego seguirán paradas en Londres, Edimburgo y, más adelante, en América Latina, pasando por México el 12 y 13 se de septiembre y con cierre previsto en noviembre en Sao Paulo.



🫂 ¡IT'S GOOD TO BE BACK! ¡Oasis ya está dando el primer show de su gira mundial, y luego de mucha especulación, los Gallagher decidieron arrancar el set con nada más ni nada menos que 'HELLO'! pic.twitter.com/IntWrL8TVD

