La mamá de los Gallagher, la pieza clave en el esperado regreso de Oasis

No obstante, aunque se ha especulado mucho sobre los motivos de esta reconciliación, fuentes cercanas a los cantantes, confirmaron que el factor decisivo fue la madre de ambos, Peggy Gallagher, quien intervino para pedirles personalmente que se reencontraran antes de que ella fallezca.

Peggy Gallagher, con 83 años se convirtió en la pieza clave que impulsó la reconciliación entre sus hijos, los hermanos Liam y Noel, después de 16 años distanciados.

De acuerdo con Mail ion Sunday, la salud de Peggy y su insistencia conmovieron a ambos músicos, que llevaban más de una década sin hablarse. Fue ella quien organizó una reunión privada en Manchester, donde los hermanos limaron asperezas. Así, lo que parecía imposible se volvió realidad: Oasis volvió con su formación original y una motivación tan poderosa como íntima.

“Sí, fui yo la instigadora. Pero al final, ¿no habría ocurrido de todas formas, tarde o temprano?”, contó Penny al medio británico.

“Fue una decisión de ellos, obviamente. No se puede obligar a las personas a hacer algo que no quieren. Pero yo solo les dije: “Vamos, déjense de tonterías y sigan adelante””, agregó.



Noel Gallagher y su mamá, Peggy Gallagher (Shutterstock)

Peggy Gallagher no solo fue clave durante la infancia de sus hijos, también ejerció un rol importante en sus carreras musicales, especialmente durante los años de mayor éxito. Cuando las tensiones entre Liam y Noel amenazaban con separarlos, algo frecuente dado su fuerte temperamento, ella solía recordarles: “Son hermanos antes que músicos”. Esa misma frase, décadas después, sirvió de puente para su reconciliación.

Descrita como una “madre irlandesa con carácter”, Peggy habría sido la figura decisiva para que Oasis volviera a unirse. “No me voy a morir sin verlos juntos otra vez”, fue la súplica que les hizo, según relató un primo al Manchester Evening News.



Liam Gallagher y su mamá, Peggy Gallagher (Getty Images)

Su mayor deseo era ver a sus hijos compartiendo escenario una vez más, y finalmente, Liam y Noel han cumplido con su promesa.