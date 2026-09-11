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Espectáculos

Carín León explica por qué canceló su show en Sphere de Las Vegas

El cantante sonorense Carín León canceló su concierto de anoche en Las Vegas por un problema de traslado aéreo. Horas después confirmó que no se trata de una cancelación definitiva: volverá en 2027
vie 11 septiembre 2026 08:56 AM
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Carín León en Sphere en Las Vegas.
Carín León en Sphere en Las Vegas. (Cortesía)

Carín León pospuso a última hora el concierto de ayer, 10 de septiembre, de su residencia en Sphere Las Vegas, el espectáculo con el que hace historia como el primer artista latino en encabezar una serie de presentaciones en el recinto tecnológico más importante del mundo.

La noticia fue confirmada por Sphere la noche del jueves, cuando informó que el concierto no podría realizarse debido a un imprevisto en el transporte aéreo del cantante desde Hermosillo, Sonora, hacia Las Vegas. El recinto aclaró que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para una nueva fecha y que el resto de las presentaciones del fin de semana continúan sin modificaciones.

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La versión oficial de Carín León

Tras el anuncio oficial del recinto, el propio Carín publicó un comunicado en el que explicó lo sucedido: “Mi gente, por un contratiempo inesperado durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere".

"Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar (...) Sus boletos van a ser válidos para la nueva fecha, el 15 de septiembre de 2027. Y si de plano no pueden acompañarnos, pueden solicitar su reembolso en el punto donde los compraron, dentro de los próximos 30 días", informó.

Lejos de alimentar especulaciones, el intérprete de Primera cita reapareció después en un video para explicar personalmente lo sucedido y tranquilizar a sus seguidores. Carín confirmó que el problema estuvo relacionado exclusivamente con su traslado y aseguró que el proyecto en Sphere sigue completamente en pie.

“No les voy a devolver ni su tiempo ni todo lo que ustedes sacrifican por venir a ver un show de nosotros, por estar con nosotros (...) Ustedes saben el compromiso que yo le tengo a mi trabajo y sobre todo una fecha tan importante como es esta. Estoy muy apenado, con la cara de vergüenza”, aseguró.

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Carín León en Sphere, un hecho histórico

El 4 de septiembre pasado, el sonorense se convirtió en el primer artista latino en protagonizar una residencia en Sphere , un recinto inaugurado en 2023 y reconocido por su pantalla LED envolvente de 160 mil pies cuadrados y una experiencia audiovisual inmersiva sin precedentes.

Su residencia contempla siete conciertos durante septiembre de 2026. La producción fue desarrollada junto a AEG Presents y fue concebida especialmente para el formato inmersivo del recinto, con visuales creados exclusivamente para Sphere.

¿Qué pasará con los boletos de Carín León en Las Vegas?

Sphere informó que las entradas del concierto pospuesto serán válidas automáticamente para el 15 de septiembre de 2027, sin necesidad de realizar un nuevo proceso de compra. Mientras tanto, las funciones del 11, 12 y 13 de septiembre de 2026 se mantienen confirmadas y se realizarán conforme al calendario original.

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Carín León

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