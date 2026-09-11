Carín León explica por qué canceló su show en Sphere de Las Vegas

La versión oficial de Carín León

Tras el anuncio oficial del recinto, el propio Carín publicó un comunicado en el que explicó lo sucedido: “Mi gente, por un contratiempo inesperado durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere".

"Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar (...) Sus boletos van a ser válidos para la nueva fecha, el 15 de septiembre de 2027. Y si de plano no pueden acompañarnos, pueden solicitar su reembolso en el punto donde los compraron, dentro de los próximos 30 días", informó.

Lejos de alimentar especulaciones, el intérprete de Primera cita reapareció después en un video para explicar personalmente lo sucedido y tranquilizar a sus seguidores. Carín confirmó que el problema estuvo relacionado exclusivamente con su traslado y aseguró que el proyecto en Sphere sigue completamente en pie.



“No les voy a devolver ni su tiempo ni todo lo que ustedes sacrifican por venir a ver un show de nosotros, por estar con nosotros (...) Ustedes saben el compromiso que yo le tengo a mi trabajo y sobre todo una fecha tan importante como es esta. Estoy muy apenado, con la cara de vergüenza”, aseguró.