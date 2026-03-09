Lady Gaga revela que 'pronto' se casará con Michael Polansky

Lady Gaga anuncia que su boda será pronto

La cantante habló sobre su próxima boda durante el live de Bruno Mars “Romantic Radio” de iHeartRadio, un evento especial para promocionar el nuevo álbum del intérprete , en el que actuó como consejero amoroso y recomendó canciones a quienes llamaban para compartir sus historias románticas.

Una de esas llamadas fue la de la propia Mother Monster, quien dejó un mensaje al cantante con el que interpreta Die With a Smile: “Hola, Bruno. Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos casaremos pronto”, reveló la artista. “Esperábamos que tal vez pudieras elegir una canción especial para nosotros".

La cantante y su prometido están juntos desde el 2020. (Getty Images)

Mars reconoció de inmediato la voz de la cantante. "Conozco esa voz. Es mi querida amiga Lady Gaga", dijo el intérprete de That's What I Like. "Si buscas una canción para dedicarle a tu marido, yo diría que, de este nuevo álbum mío, me iría por Risk It All, la primera canción".

Antes de reproducir la canción para la pareja, el cantante añadió: "Así que, quiero dedicarle esto a Lady Gaga y a su prometido. Michael, esto también es para ti".

