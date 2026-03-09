Lady Gaga revela que 'pronto' se casará con Michael Polansky

La cantante habló sobre su próxima boda durante el live de Bruno Mars “Romantic Radio” de iHeartRadio, un evento especial para promocionar el nuevo álbum del intérprete , en el que actuó como consejero amoroso y recomendó canciones a quienes llamaban para compartir sus historias románticas.
Una de esas llamadas fue la de la propia Mother Monster, quien dejó un mensaje al cantante con el que interpreta Die With a Smile: “Hola, Bruno. Mi prometido y yo hemos estado viajando todo el año, pero nos casaremos pronto”, reveló la artista. “Esperábamos que tal vez pudieras elegir una canción especial para nosotros".
Mars reconoció de inmediato la voz de la cantante. "Conozco esa voz. Es mi querida amiga Lady Gaga", dijo el intérprete de That's What I Like. "Si buscas una canción para dedicarle a tu marido, yo diría que, de este nuevo álbum mío, me iría por Risk It All, la primera canción".
Antes de reproducir la canción para la pareja, el cantante añadió: "Así que, quiero dedicarle esto a Lady Gaga y a su prometido. Michael, esto también es para ti".
La relación de la cantante con el empresario se ha mantenido relativamente privada desde sus inicios. La primera vez que fueron vistos juntos fue durante una fiesta de Año Nuevo en 2020 en Las Vegas, cuando fueron fotografiados besándose. Poco después, la pareja hizo su primera aparición pública en el Super Bowl LIV en Miami.
Gaga y Polansky pasaron parte de la pandemia de COVID-19 en la casa de la cantante en Malibú, periodo en el que su relación se fortaleció. En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2021, la intérprete de Bloody Mary declaró: “Mis perros y el hombre que amo son toda mi vida”.
En 2024, la pareja confirmó su compromiso durante los Juegos Olímpicos de París, cuando en una conversación con Gabriel Attal, entonces primer ministro de Francia, Lady Gaga presentó a Polansky como su “prometido”.
En 2025, Polansky estuvo involucrado en el proceso creativo de su álbum MAYHEM al coescribir algunas canciones y participar como coproductor. Gaga ha mencionado que uno de los temas del disco, Blade of Grass, está inspirado en un momento que compartió con él.
Por ahora, la pareja no ha revelado más detalles sobre la ceremonia, aunque todo indica que podría celebrarse en los próximos meses.