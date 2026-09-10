Así han sido los encuentros de Kenia Os con Anna Wintour

Kenia Os y Anna Wintour, juntas en Nueva York

El primer encuentro entre Kenia Os y Anna Wintour ocurrió el 10 de septiembre de 2025, durante el coctel de apertura de la Semana de la Moda de Nueva York organizado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA) en el Rockefeller Center.

Kenia llegó al evento acompañando a su entonces novio, Peso Pluma, quien en esa ocasión se convirtió en el primer mexicano nombrado embajador del CFDA para NYFW.

En la recepción también estuvieron diseñadores como Michael Kors, Thom Browne, Anna Sui y Vera Wang.

Fue ahí donde Kenia coincidió por primera vez con Anna Wintour.



El día que Kenia Os conoció a Anna Wintour (Instagram)

La escena generó gran debate en redes sociales por un breve momento en el que la entonces editora en jefe de Vogue Estados Unidos dirigió la mirada hacia la cantante.

Los usuarios incluso compararon el gesto con Miranda Priestly, el personaje de Meryl Streep en El diablo viste a la moda. ¿Aprobaba Anna el look de Kenia?