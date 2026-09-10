Así han sido los encuentros de Kenia Os con Anna Wintour

Kenia Os se encontró una vez más con Anna Wintour en Nueva York. La cantante mexicana compartió una fotografía con la directora global de contenidos de Condé Nast y antigua editora en jefe de Vogue tomada durante el desfile de Tommy Hilfiger en la Semana de la Moda de Nueva York.
Esta no es la primera vez que Kenia y Anna coinciden. De hecho, la mexicana ya había compartido espacio con ella en septiembre de 2025, también en NYFW.
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Kenia Os y Anna Wintour, juntas en Nueva York
El primer encuentro entre Kenia Os y Anna Wintour ocurrió el 10 de septiembre de 2025, durante el coctel de apertura de la Semana de la Moda de Nueva York organizado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA) en el Rockefeller Center.
En la recepción también estuvieron diseñadores como Michael Kors, Thom Browne, Anna Sui y Vera Wang.
Fue ahí donde Kenia coincidió por primera vez con Anna Wintour.
La escena generó gran debate en redes sociales por un breve momento en el que la entonces editora en jefe de Vogue Estados Unidos dirigió la mirada hacia la cantante.
Los usuarios incluso compararon el gesto con Miranda Priestly, el personaje de Meryl Streep en El diablo viste a la moda. ¿Aprobaba Anna el look de Kenia?
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En 2026, Kenia Os vuelve a encontrarse con Anna Wintour
Ahora, en septiembre de 2026, Kenia volvió a coincidir con Wintour durante la Semana de la Moda de Nueva York.
Esta vez las circunstancias son distintas. La cantante está soltera y asistió como invitada al desfile de Tommy Hilfiger, en cuyo front row aparecen sentadas juntas.
Ahí también convivió con la cantante coreana Jisoo, integrante de BlackPink.
Kenia lleva un vestido negro con cuello blanco, medias claras y zapatos negros, mientras Wintour usa un vestido largo estampado con tonos azul, naranja y café, además de botas naranja y sus clásicos lentes oscuros.
La imagen muestra también cuánto ha cambiado el lugar de Kenia Os en este circuito. Un año después de aquel primer encuentro, la cantante ya no aparece solamente como acompañante de otro artista, sino como una de las figuras mexicanas que han ganado presencia propia en los grandes eventos de moda.
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El vínculo de Kenia Os con Vogue y el mundo de la moda
Los encuentros con Anna Wintour también tienen un antecedente importante. Kenia Os ya había construido una relación con el universo Vogue antes de conocerla en persona en Nueva York.
En octubre de 2024, Kenia apareció en la portada de Vogue México. La publicación la presentó en un momento clave de su carrera musical, después del lanzamiento de Pink Aura.
Ese mismo año también asistió a la Gala de Día de Muertos de Vogue México y Latinoamérica, donde llevó un vestido negro de encaje diseñado a la medida por Pamela Elizabeth.
En junio de 2025 asistió como invitada a distintos desfiles de la Semana de la Moda en París.
Situación que se repitió meses después, cuando Nueva York se convirtió en otro de sus escenarios. Fue en septiembre de 2025 cuando Kenia estuvo en distintos desfiles de NYFW, entre ellos el de Off-White, además de participar en el evento del CFDA donde coincidió con Anna Wintour.