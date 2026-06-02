La princesa Leonor hace historia como la primera paracaidista de la Familia Real española

Las imágenes difundidas por la Casa Real muestran a Leonor durante distintas fases del entrenamiento: desde la preparación previa al salto hasta su lanzamiento desde un avión militar C-212 Aviocar. También participó en ejercicios nocturnos y maniobras que forman parte de una de las capacitaciones más exigentes dentro de las Fuerzas Armadas españolas.

El logro es muy significativo porque ni el rey Felipe VI ni el rey emérito Juan Carlos I realizaron este curso durante sus respectivas formaciones militares. Con ello, Leonor añade una nueva marca a un recorrido diseñado para conocer de primera mano las tres ramas de las Fuerzas Armadas españolas.

La formación de la princesa comenzó en 2023 en la Academia General Militar de Zaragoza, continuó en la Escuela Naval Militar y a bordo del histórico buque escuela Juan Sebastián de Elcano, y actualmente concluye su etapa en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier.