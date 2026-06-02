La princesa Leonor acaba de sumar un nuevo capítulo a una formación milita r que no ha dejado de romper precedentes. La heredera al trono español completó con éxito el Curso Básico de Paracaidismo en la Base Aérea de Alcantarilla, en Murcia, convirtiéndose en la primera integrante de la Familia Real española en obtener el distintivo de cazador paracaidista.
La princesa Leonor hace historia como la primera paracaidista de la Familia Real española
La princesa Leonor hace historia como la primera paracaidista de la Familia Real española
Las imágenes difundidas por la Casa Real muestran a Leonor durante distintas fases del entrenamiento: desde la preparación previa al salto hasta su lanzamiento desde un avión militar C-212 Aviocar. También participó en ejercicios nocturnos y maniobras que forman parte de una de las capacitaciones más exigentes dentro de las Fuerzas Armadas españolas.
El logro es muy significativo porque ni el rey Felipe VI ni el rey emérito Juan Carlos I realizaron este curso durante sus respectivas formaciones militares. Con ello, Leonor añade una nueva marca a un recorrido diseñado para conocer de primera mano las tres ramas de las Fuerzas Armadas españolas.
La formación de la princesa comenzó en 2023 en la Academia General Militar de Zaragoza, continuó en la Escuela Naval Militar y a bordo del histórico buque escuela Juan Sebastián de Elcano, y actualmente concluye su etapa en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier.
El cierre de una etapa clave para la futura reina de España
Este nuevo logro llega cuando Leonor se encuentra en la recta final de su formación castrense. Está previsto que concluya oficialmente su instrucción militar en julio, antes de iniciar una nueva etapa académica enfocada en estudios universitarios.
Mientras tanto, la futura reina sigue construyendo una trayectoria poco habitual dentro de la monarquía española contemporánea.
Su paso por el curso de paracaidismo no solo refuerza su preparación como futura jefa del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas, sino que también la coloca como protagonista de una página inédita en la historia de la Casa Real.