Irene Esser se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la semana. La actriz y ex Miss Venezuela fue vinculada sentimentalmente con Iker Casillas luego de que ambos fueran fotografiados juntos en Madrid, unas imágenes que han disparado las especulaciones sobre una posible relación.
Irene Esser: la ex nuera de Andrés Manuel López Obrador que ahora conquista a Iker Casillas
Iker Casillas e Irene Esser estarían estrenando romance
De acuerdo con la revista española Pronto, Iker Casillas estaría atravesando un momento especialmente feliz junto a Irene Esser, de 34 años que en los últimos años ha desarrollado parte de su carrera entre América Latina y España.
Las fotografías difundidas recientemente muestran a ambos compartiendo una salida en Madrid, alimentando las especulaciones sobre un romance debido a la cercanía y complicidad que reflejan.
Aunque ni la actriz ni el exportero español han confirmado el romance, diversos medios en España aseguran que entre ellos existe una cercanía especial y que Casillas estaría atravesando una etapa de gran ilusión personal tras varios años manteniendo su vida sentimental lejos del foco mediático.
Irene Esser, ex nuera de Andrés Manuel López Obrador
Mucho antes de aparecer en los titulares por su cercanía con Iker Casillas, Irene Esser ya había llamado la atención en México por su relación con A ndrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La actriz venezolana y "Andy" López Beltrán mantuvieron un discreto noviazgo durante aproximadamente dos años. Su relación terminó en 2020 y, aunque siempre procuraron mantenerse alejados de los reflectores, la noticia generó interés debido al perfil público de la familia presidencial mexicana.
Tras esa ruptura, Esser inició una relación con el actor español Iván Sánchez, reconocido por producciones como La Reina del Sur y Bosé. La pareja compartió varios años juntos y se convirtió en una de las más sólidas del entretenimiento iberoamericano, aunque finalmente tomaron caminos separados.
Iván Sánchez reacciona al romance de Irene Esser e Iker Casillas
Ante el interés que se generó por la posible nueva pareja, reporteros buscaron la reacción de Iván Sánchez, quien mantuvo una relación con Irene Esser durante varios años.
Lejos de mostrarse incómodo o polémico, el actor optó por una respuesta breve y elegante. El actor evitó profundizar en la vida privada de su expareja, dejando claro que mantiene una postura respetuosa respecto a las decisiones personales de la actriz.
Durante la gala de los Elle Style Awards fue cuestionado al respecto: "Yo no soy actualidad. Tenéis que hablar con ellos" expresó..
Sin embargo, y a pesar de no querer entrar en detalles, Iván sí aseguró: "les deseo lo mejor, claro", e insistió en que "con ellos con los que tenéis que hablar". "Yo estoy fenomenal, sin parar de trabajar y feliz", finalizó.
La reacción del protagonista de series como La Reina del Sur y Bosé fueinterpretada como una muestra de cordialidad, especialmente porque su ruptura con Irene Esser nunca estuvo rodeada de polémicas.