Irene Esser: la ex nuera de Andrés Manuel López Obrador que ahora conquista a Iker Casillas

Iker Casillas e Irene Esser estarían estrenando romance

De acuerdo con la revista española Pronto, Iker Casillas estaría atravesando un momento especialmente feliz junto a Irene Esser, de 34 años que en los últimos años ha desarrollado parte de su carrera entre América Latina y España.

Las fotografías difundidas recientemente muestran a ambos compartiendo una salida en Madrid, alimentando las especulaciones sobre un romance debido a la cercanía y complicidad que reflejan.

Aunque ni la actriz ni el exportero español han confirmado el romance, diversos medios en España aseguran que entre ellos existe una cercanía especial y que Casillas estaría atravesando una etapa de gran ilusión personal tras varios años manteniendo su vida sentimental lejos del foco mediático.

Irene Esser, ex nuera de Andrés Manuel López Obrador

Mucho antes de aparecer en los titulares por su cercanía con Iker Casillas, Irene Esser ya había llamado la atención en México por su relación con A ndrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Irene Esser, ex novia de Andrés Manuel López Beltrán. (Cuartoscuro)

La actriz venezolana y "Andy" López Beltrán mantuvieron un discreto noviazgo durante aproximadamente dos años. Su relación terminó en 2020 y, aunque siempre procuraron mantenerse alejados de los reflectores, la noticia generó interés debido al perfil público de la familia presidencial mexicana.

Tras esa ruptura, Esser inició una relación con el actor español Iván Sánchez, reconocido por producciones como La Reina del Sur y Bosé. La pareja compartió varios años juntos y se convirtió en una de las más sólidas del entretenimiento iberoamericano, aunque finalmente tomaron caminos separados.