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Espectáculos

Gonzalo Hevia Baillères compra parte de los Seattle Seahawks, campeones de la NFL

El mexicano Gonzalo Hevia Baillères se sumó al grupo propietario del equipo de Seattle a través de su firma de inversión HBeyond y en una transacción récord de 9 mil 612 millones de dólares
vie 04 septiembre 2026 09:51 AM
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Gonzalo Hevia Baillères

El empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères se incorporó oficialmente al grupo propietario de Seattle a través de su firma de inversión HBeyond. La operación se concretó tras el cierre de la venta de la franquicia a la familia Khosla, en una transacción récord de 9 mil 612 millones de dólares.

La incorporación fue confirmada este 3 de septiembre de 2026, cuando los Seahawks anunciaron oficialmente el cierre de la venta de la franquicia a la familia Khosla. En el comunicado oficial del equipo, Hevia Baillères aparece expresamente entre los nuevos copropietarios.

La operación marca la llegada de uno de los primeros inversionistas mexicanos a la estructura de propiedad de una franquicia de la NFL y coloca a Hevia Baillères dentro del reducido grupo de propietarios internacionales de la liga.

Los Seahawks cambian de dueño

La entrada de Hevia Baillères ocurre como parte de una transformación mayor en la propiedad de Seattle. La familia Khosla completó este jueves la adquisición de los Seahawks después de que los propietarios de la NFL aprobaran por unanimidad la operación el pasado 26 de agosto. Con el cierre, la familia Khosla se convirtió en la propietaria controladora de la franquicia.

La compra alcanzó los 9 mil 612 millones de dólares, de acuerdo con la información publicada por la NFL y Associated Press, convirtiéndose en una operación récord para una franquicia de la liga.

El nuevo grupo está encabezado por Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures, quien ocupará el cargo de presidente (Chair). Su esposa, Neeru Khosla, será la propietaria controladora y presidenta de la Seahawks Charitable Foundation, mientras que su hijo, Neal Khosla, fungirá como vicepresidente (Vice Chair).

Junto con ellos se incorporaron como copropietarios Mark Stevens, la familia Aramburuzabala, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Gonzalo Hevia Baillères, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle y Dynasty Equity, y Sixth Street.

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¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Gonzalo Hevia Baillères es empresario, inversionista y fundador de HBeyond, firma de inversión con sede en Nueva York y oficinas en Ciudad de México y Miami.

El joven inversionista pertenece, además, a la cuarta generación de la dinastía Baillères, una de las familias empresariales más importantes de México y vinculada históricamente con Grupo BAL. Es hijo de Teresa Baillères y Gonzalo Hevia, y nieto de Alberto Baillères González, quien durante décadas encabezó el conglomerado empresarial.

La familia Baillères está detrás de un amplio grupo de negocios que incluye compañías como El Palacio de Hierro, Industrias Peñoles, GNP, Profuturo y Valmex, entre otras. Desde 2022, tras el fallecimiento de Alberto Baillères, la presidencia de Grupo BAL quedó en manos de su hijo Alejandro Baillères Gual.

Gonzalo comenzó su trayectoria empresarial de manera independiente al grupo empresarial de su familia. A los 23 años fundó un venture builder enfocado en tecnología financiera y financiamiento para pequeñas empresas. Desde esa plataforma llegó a dirigir 12 compañías y un equipo de más de 120 personas. Posteriormente, esos negocios fueron adquiridos por Santander y otras instituciones financieras de la región.

También fundó INSAITE, una compañía dedicada a inteligencia artificial, y creó Lok, empresa de logística basada en tecnología que alcanzó una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki.

Después del fallecimiento de su abuelo, el empresario Alberto Baillères, Hevia Baillères separó sus inversiones del grupo empresarial familiar para concentrarse en la construcción de HBeyond.

Actualmente, HBeyond invierte tanto en mercados públicos como privados, desde capital de riesgo en etapas tempranas hasta posiciones de propiedad mayoritaria. Entre sus áreas de interés se encuentran la inteligencia artificial, la infraestructura tecnológica y las instituciones deportivas y de entretenimiento.

¿Cuánto dinero invirtió en los Seahawks?

Un dato importante es que no se ha hecho pública la cantidad que Gonzalo Hevia Baillères pagó por su participación individual ni el porcentaje exacto que posee de los Seahawks.

Los 9 mil 612 millones de dólares corresponden al valor de la operación de adquisición de la franquicia por parte del grupo encabezado por la familia Khosla; no significa que esa sea la cantidad aportada por Hevia Baillères.

Tras concretarse su incorporación, Hevia Baillères expresó públicamente su emoción por formar parte de la organización. “No podría estar más orgulloso de que nos hayamos unido al grupo propietario de los Seattle Seahawks”.

El empresario describió a Seattle como una franquicia de clase mundial y destacó tanto su condición de campeón como el respaldo de sus aficionados. “Estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para ganar”.

Las declaraciones fueron difundidas en el comunicado relacionado con su incorporación al grupo propietario.

Seattle llega a una nueva etapa como campeón

La llegada del empresario mexicano se produce, además, en un momento especialmente importante para la franquicia.

Los Seahawks son los vigentes campeones de la NFL, después de conquistar el Super Bowl LX frente a los New England Patriots en febrero de 2026.

El título representó el segundo campeonato de Super Bowl en la historia de Seattle. El primero llegó en la temporada 2013, cuando la franquicia derrotó a los Denver Broncos.

Ahora, el equipo comenzará la defensa de su campeonato bajo una nueva estructura de propiedad. Los Seahawks tienen programado abrir la temporada 2026 el 9 de septiembre, cuando recibirán a los New England Patriots en el Lumen Field.

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También hay capital mexicano en el nuevo grupo

Hevia Baillères no es el único vínculo mexicano dentro de la nueva estructura.

La familia Aramburuzabala, encabezada por María Asunción Aramburuzabala, también aparece en la lista oficial de copropietarios anunciada por los Seahawks.

De esta manera, dos grupos empresariales mexicanos forman parte de la nueva estructura accionaria de una de las franquicias más importantes de la NFL.

La diferencia fundamental es que la familia Khosla mantiene el control de la organización, mientras que Hevia Baillères y los demás inversionistas forman parte del grupo de copropietarios.

Una nueva presencia mexicana en la NFL

La incorporación de Gonzalo Hevia Baillères representa un paso relevante para la presencia de empresarios mexicanos en el deporte profesional estadounidense.

Más allá del tamaño de la operación, su entrada a los Seahawks conecta dos de sus principales áreas de interés empresarial: la inversión y el deporte. A través de HBeyond, el empresario ya había señalado interés en instituciones deportivas y de entretenimiento, además de sus inversiones en tecnología e inteligencia artificial.

Con la venta oficialmente cerrada, Seattle comienza una nueva era: la franquicia deja atrás casi tres décadas bajo la propiedad vinculada a Paul Allen y pasa al grupo encabezado por la familia Khosla, con Gonzalo Hevia Baillères entre sus copropietarios.

Dato clave: hasta ahora, la información oficial confirma que Hevia Baillères es copropietario de los Seahawks, pero no revela públicamente el porcentaje de participación que posee ni el monto que aportó individualmente. Esta precisión es importante para evitar presentar como hechos cifras que no han sido divulgadas oficialmente.

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