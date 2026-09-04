Gonzalo Hevia Baillères compra parte de los Seattle Seahawks, campeones de la NFL

El empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères se incorporó oficialmente al grupo propietario de Seattle a través de su firma de inversión HBeyond. La operación se concretó tras el cierre de la venta de la franquicia a la familia Khosla, en una transacción récord de 9 mil 612 millones de dólares.
La incorporación fue confirmada este 3 de septiembre de 2026, cuando los Seahawks anunciaron oficialmente el cierre de la venta de la franquicia a la familia Khosla. En el comunicado oficial del equipo, Hevia Baillères aparece expresamente entre los nuevos copropietarios.
La operación marca la llegada de uno de los primeros inversionistas mexicanos a la estructura de propiedad de una franquicia de la NFL y coloca a Hevia Baillères dentro del reducido grupo de propietarios internacionales de la liga.
Los Seahawks cambian de dueño
La entrada de Hevia Baillères ocurre como parte de una transformación mayor en la propiedad de Seattle. La familia Khosla completó este jueves la adquisición de los Seahawks después de que los propietarios de la NFL aprobaran por unanimidad la operación el pasado 26 de agosto. Con el cierre, la familia Khosla se convirtió en la propietaria controladora de la franquicia.
La compra alcanzó los 9 mil 612 millones de dólares, de acuerdo con la información publicada por la NFL y Associated Press, convirtiéndose en una operación récord para una franquicia de la liga.
El nuevo grupo está encabezado por Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures, quien ocupará el cargo de presidente (Chair). Su esposa, Neeru Khosla, será la propietaria controladora y presidenta de la Seahawks Charitable Foundation, mientras que su hijo, Neal Khosla, fungirá como vicepresidente (Vice Chair).
Junto con ellos se incorporaron como copropietarios Mark Stevens, la familia Aramburuzabala, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Gonzalo Hevia Baillères, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle y Dynasty Equity, y Sixth Street.