Gonzalo Hevia Baillères compra parte de los Seattle Seahawks, campeones de la NFL

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Gonzalo Hevia Baillères es empresario, inversionista y fundador de HBeyond, firma de inversión con sede en Nueva York y oficinas en Ciudad de México y Miami.

El joven inversionista pertenece, además, a la cuarta generación de la dinastía Baillères, una de las familias empresariales más importantes de México y vinculada históricamente con Grupo BAL. Es hijo de Teresa Baillères y Gonzalo Hevia, y nieto de Alberto Baillères González, quien durante décadas encabezó el conglomerado empresarial.

La familia Baillères está detrás de un amplio grupo de negocios que incluye compañías como El Palacio de Hierro, Industrias Peñoles, GNP, Profuturo y Valmex, entre otras. Desde 2022, tras el fallecimiento de Alberto Baillères, la presidencia de Grupo BAL quedó en manos de su hijo Alejandro Baillères Gual.

Gonzalo comenzó su trayectoria empresarial de manera independiente al grupo empresarial de su familia. A los 23 años fundó un venture builder enfocado en tecnología financiera y financiamiento para pequeñas empresas. Desde esa plataforma llegó a dirigir 12 compañías y un equipo de más de 120 personas. Posteriormente, esos negocios fueron adquiridos por Santander y otras instituciones financieras de la región.

También fundó INSAITE, una compañía dedicada a inteligencia artificial, y creó Lok, empresa de logística basada en tecnología que alcanzó una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki.

Después del fallecimiento de su abuelo, el empresario Alberto Baillères, Hevia Baillères separó sus inversiones del grupo empresarial familiar para concentrarse en la construcción de HBeyond.

Actualmente, HBeyond invierte tanto en mercados públicos como privados, desde capital de riesgo en etapas tempranas hasta posiciones de propiedad mayoritaria. Entre sus áreas de interés se encuentran la inteligencia artificial, la infraestructura tecnológica y las instituciones deportivas y de entretenimiento.

¿Cuánto dinero invirtió en los Seahawks?

Un dato importante es que no se ha hecho pública la cantidad que Gonzalo Hevia Baillères pagó por su participación individual ni el porcentaje exacto que posee de los Seahawks.

Los 9 mil 612 millones de dólares corresponden al valor de la operación de adquisición de la franquicia por parte del grupo encabezado por la familia Khosla; no significa que esa sea la cantidad aportada por Hevia Baillères.

Tras concretarse su incorporación, Hevia Baillères expresó públicamente su emoción por formar parte de la organización. “No podría estar más orgulloso de que nos hayamos unido al grupo propietario de los Seattle Seahawks”.

El empresario describió a Seattle como una franquicia de clase mundial y destacó tanto su condición de campeón como el respaldo de sus aficionados. “Estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para ganar”.

Las declaraciones fueron difundidas en el comunicado relacionado con su incorporación al grupo propietario.

Seattle llega a una nueva etapa como campeón

La llegada del empresario mexicano se produce, además, en un momento especialmente importante para la franquicia.

Los Seahawks son los vigentes campeones de la NFL, después de conquistar el Super Bowl LX frente a los New England Patriots en febrero de 2026.

El título representó el segundo campeonato de Super Bowl en la historia de Seattle. El primero llegó en la temporada 2013, cuando la franquicia derrotó a los Denver Broncos.

Ahora, el equipo comenzará la defensa de su campeonato bajo una nueva estructura de propiedad. Los Seahawks tienen programado abrir la temporada 2026 el 9 de septiembre, cuando recibirán a los New England Patriots en el Lumen Field.