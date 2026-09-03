Tini Stoessel deja en evidencia el distanciamiento con su papá en su show en México

Concierto de Tini Stoeseel en México

Tini Stoessel regresó a los escenarios el miércoles 2 de septiembre con un concierto en Guadalajara, México, en el marco de su FUTTTURA World Tour 2026, en un momento especialmente complejo de su vida personal.

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la presentación fue el cambio en el repertorio. La cantante evitó interpretar Pa y Ángel, dos canciones incluidas en su álbum Un mechón de pelo y dedicadas a su papá, Alejandro Stoessel. La modificación fue reportada por distintos medios argentinos que siguieron el concierto y generó numerosas reacciones entre sus seguidores.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando Tini detuvo la música y se dirigió directamente al público. Visiblemente emocionada por el recibimiento, agradeció a las personas que la acompañan en esta etapa y dejó un mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

“Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, que estoy más feliz que nunca”. Después, destacó especialmente a su equipo, a sus amigas y a Rodrigo De Paul, su pareja: “Estoy muy agradecida con todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”.

La intervención fue recibida con una ovación. De acuerdo con los reportes del concierto, el público también le dedicó un canto de apoyo —“No estás sola”— que provocó que la artista se emocionara hasta las lágrimas.

La cantante tampoco mencionó directamente durante el espectáculo la controversia que en las últimas semanas ha rodeado a su familia.

¿Por qué Tini eliminó Pa y Ángel del show?

La decisión adquirió especial significado porque ambas canciones tienen una fuerte carga personal. Pa fue estrenada en 2024 como parte de Un mechón de pelo y está dedicada directamente a Alejandro Stoessel. La canción nació a partir de la grave situación de salud que atravesó el productor en 2022, cuando sufrió una hemorragia estomacal y permaneció internado en estado delicado.

En el videoclip, Tini reconstruyó la angustia que experimentó durante aquella hospitalización y recordó el temor que sintió ante la posibilidad de perder a su padre.

Ángel aborda la infancia y adolescencia de Tini y hace referencia al conflicto que su padre mantuvo con el empresario y conductor Marcelo Tinelli después de su ruptura profesional. La canción explica la disputa que comenzó en 2008 alrededor de Patito Feo, cuando Alejandro Stoessel y Tinelli terminaron enfrentados judicialmente. Años después, la justicia falló a favor de Tinelli. Tini utilizó Ángel para relatar cómo aquella situación afectó a su familia y su propia experiencia durante su adolescencia.

Por eso, la ausencia de ambos temas en Guadalajara llamó especialmente la atención: no se trata simplemente de dos canciones cualquiera, sino de piezas que remiten directamente a la compleja situación que viven.

La disputa entre Tini y Alejandro Stoessel

El cambio en el repertorio se dio después de que se hiciera pública disputa relacionada con la administración de la carrera y el patrimonio de Tini.

Según información difundida por medios argentinos, la cantante habría encargado una auditoría privada para revisar sociedades y estructuras vinculadas con sus ingresos provenientes de su música, imagen, contratos comerciales y espectáculos.

EFE informó que los abogados de Tini señalaron que la propia artista solicitó esa revisión y que, de acuerdo con lo detectado, ella no tendría participación ni control sobre algunas de las empresas relacionadas con esos ingresos. La información también señala que esas estructuras habían estado bajo la gestión de su padre hasta aproximadamente tres meses antes de la publicación del reporte.

Hasta ahora, no existe un informe de auditoría publicado que permita verificar de manera independiente todas las cifras y acusaciones que han circulado en medios y programas de televisión.

Entre las versiones más repetidas aparece una supuesta fortuna cercana a los 70 millones de dólares que estarían a nombre de su papá y su hermano, pero esa cifra no ha sido confirmada públicamente por Tini ni por Alejandro Stoessel.