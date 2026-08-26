La relación entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, atraviesa un momento de tensión después de 15 años de trabajo conjunto. La cantante argentina habría decidido poner fin hace aproximadamente tres meses al vínculo profesional que mantenía con su padre, quien fue su representante desde sus primeros años de fama.
Tini Stoessel rompe relación con su papá tras una auditoría sobre su millonario patrimonio
Tini Stoessel rompe relación con su papá tras una auditoría sobre su millonario patrimonio
De acuerdo con información de EFE, tras terminar la relación laboral, Tini encargó una auditoría privada de su patrimonio y de las sociedades vinculadas con su carrera artística. La revisión habría puesto bajo la lupa la forma en que se administraron durante años sus ingresos derivados de la música, su imagen, contratos comerciales y espectáculos.
Según los reportes, uno de los puntos que generó mayor preocupación es que la cantante no tendría participación directa ni control sobre algunas de las sociedades que gestionan parte de esos ingresos.
La situación ha provocado versiones sobre un supuesto distanciamiento no solamente profesional, sino también familiar. Sin embargo, no existe hasta ahora una confirmación pública de Tini sobre una ruptura definitiva con su padre ni una acusación formal de delito en su contra.
La revisión patrimonial habría sido solicitada por la propia artista después de terminar su relación contractual con su papá, Alejandro Stoessel.
EFE, que recogió información de los abogados de la cantante, señala que la auditoría buscaba determinar con precisión la situación de las empresas y sociedades relacionadas con la carrera de Tini. Según lo publicado, algunas de estas estructuras habrían quedado bajo la gestión de su padre durante los años en los que ejerció como su representante.
El reporte también habría encontrado que la intérprete no figuraría como socia o accionista en algunas de las compañías que canalizan ingresos de su carrera, una situación que ahora busca aclarar y, en su caso, reorganizar.
Alejandro Stoessel responde a los rumores sobre su hija
Mientras las versiones sobre una supuesta pelea económica se multiplican, el entorno de Alejandro Stoessel ha buscado restar dramatismo a la situación.
Según declaraciones difundidas este miércoles por medios argentinos, una persona cercana al productor aseguró que alrededor del caso existen “muchos inventos” y sostuvo que la reorganización patrimonial de Tini tendría otro contexto. La versión apunta a que la cantante estaría ordenando sus bienes antes de su boda con Rodrigo De Paul.
La polémica ocurre, además, pocos meses después de que Tini y Rodrigo De Paul confirmaran su compromiso, por lo que algunos medios argentinos han relacionado la reorganización de su patrimonio con los preparativos para su matrimonio. No obstante, esa conexión tampoco ha sido confirmada directamente por la cantante.