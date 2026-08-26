Muere Tim Curry, el inolvidable Pennywise de 'It', a los 80 años

Muere el actor Tim Curry a los 80 años

El camino artístico de Tim Curry comenzó en los escenarios. Después de estudiar en la Universidad de Birmingham, consiguió un lugar en la producción original londinense de Hair en 1968. De acuerdo con la biografía publicada en su sitio oficial, Curry incluso mintió cuando le preguntaron por su experiencia profesional y su afiliación al sindicato de actores.

Tim Curry (Getty Images)

“Cuando le preguntaron si tenía experiencia profesional y carné del sindicato de actores, Tim mintió sobre ambos”, señala su biografía. “Para cuando los productores descubrieron la verdad, quedaron tan impresionados por su talento y presencia que le patrocinaron la afiliación al sindicato”.

A partir de entonces, el actor mantuvo una estrecha relación con el teatro tanto en Londres como en Nueva York. En 2004 llegó a Broadway como el Rey Arturo en Spamalot, trabajo por el que recibió una de sus tres nominaciones a los premios Tony. También fue nominado en dos ocasiones a los premios Laurence Olivier.

Los personajes que marcaron la carrera de Tim Curry

El gran salto de Tim Curry llegó en 1975 con The Rocky Horror Picture Show, donde interpretó al extravagante Dr. Frank-N-Furter. El personaje se convirtió en uno de los más emblemáticos de su carrera y lo acompañó durante décadas, tanto en el cine como en el teatro.

Tim Curry (Getty Images)

Su versatilidad también quedó demostrada en películas como Annie, donde interpretó a Rooster Hannigan junto a Carol Burnett y Bernadette Peters; Clue , en la que dio vida al mayordomo Wadsworth, y Muppet Treasure Island , donde interpretó a Long John Silver.