Muere Tim Curry, el inolvidable Pennywise de 'It', a los 80 años

Tim Curry, uno de los actores británicos más reconocidos por interpretar personajes excéntricos, cómicos y villanos, murió a los 80 años. El actor nació en Reino Unido el 19 de abril de 1946 y construyó una trayectoria que abarcó cine, televisión, teatro y doblaje.
Aunque participó en numerosos proyectos, dos personajes marcaron especialmente su carrera: Pennywise en la miniserie It, basada en la novela de Stephen King y Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show.
Publicidad
Muere el actor Tim Curry a los 80 años
El camino artístico de Tim Curry comenzó en los escenarios. Después de estudiar en la Universidad de Birmingham, consiguió un lugar en la producción original londinense de Hair en 1968. De acuerdo con la biografía publicada en su sitio oficial, Curry incluso mintió cuando le preguntaron por su experiencia profesional y su afiliación al sindicato de actores.
“Cuando le preguntaron si tenía experiencia profesional y carné del sindicato de actores, Tim mintió sobre ambos”, señala su biografía. “Para cuando los productores descubrieron la verdad, quedaron tan impresionados por su talento y presencia que le patrocinaron la afiliación al sindicato”.
A partir de entonces, el actor mantuvo una estrecha relación con el teatro tanto en Londres como en Nueva York. En 2004 llegó a Broadway como el Rey Arturo en Spamalot, trabajo por el que recibió una de sus tres nominaciones a los premios Tony. También fue nominado en dos ocasiones a los premios Laurence Olivier.
Los personajes que marcaron la carrera de Tim Curry
El gran salto de Tim Curry llegó en 1975 con The Rocky Horror Picture Show, donde interpretó al extravagante Dr. Frank-N-Furter. El personaje se convirtió en uno de los más emblemáticos de su carrera y lo acompañó durante décadas, tanto en el cine como en el teatro.
Su versatilidad también quedó demostrada en películas como Annie, donde interpretó a Rooster Hannigan junto a Carol Burnett y Bernadette Peters; Clue , en la que dio vida al mayordomo Wadsworth, y Muppet Treasure Island , donde interpretó a Long John Silver.
Publicidad
La televisión también ocupó un lugar importante en su trayectoria. En 1990 interpretó al payaso Pennywise en la miniserie It, adaptación de la novela de Stephen King. Su caracterización del aterrador payaso se convirtió en una referencia del género de terror.
En Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, el icónico actor interpretó al inolvidable señor Héctor, el desconfiado gerente del Hotel Plaza. Curry también desarrolló una extensa carrera como actor de voz. En 1991 ganó un premio Emmy Diurno por su trabajo en Peter Pan y los piratas y posteriormente participó en numerosos proyectos de doblaje y audiolibros.
Además de la actuación, incursionó en la música y lanzó tres álbumes: Read My Lips, Fearless y Simplicity.
Los problemas de salud que enfrentó Tim Curry
En 2012, Curry sufrió un derrame cerebral que modificó considerablemente su vida y su carrera. Desde entonces utilizó silla de ruedas y redujo su actividad frente a las cámaras, aunque continuó trabajando principalmente en proyectos de doblaje.
Cuatro años después regresó al universo que lo convirtió en una figura de culto con The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again. En esta nueva versión televisiva interpretó al narrador y criminólogo.
Laverne Cox, quien interpretó al Dr. Frank-N-Furter en la nueva versión, destacó entonces el respaldo que recibió del actor y aseguró que Curry fue “increíblemente comprensivo y alentador, y es muy gracioso”.