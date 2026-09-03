La familia de John Lennon creció con la llegada de una nueva generación. Sean Ono Lennon, hijo del legendario integrante de The Beatles y Yoko Ono, anunció el nacimiento de su primer hijo junto a su pareja, la cantante y modelo Charlotte Kemp Muhl.
Nace el primer nieto de John Lennon: su hijo Sean Ono Lennon da la bienvenida a su primer hijo
Sean Ono Lennon anuncia el nacimiento de su hijo Aurelius
El bebé, un niño llamado Aurelius, se convierte en el primer nieto de John Lennon, quien murió en 1980, años antes de que su hijo pudiera formar su propia familia.
Sean, de 50 años, compartió la noticia este martes a través de sus redes sociales, acompañada de las primeras fotografías del recién nacido y de algunos momentos junto a Charlotte.
Con el particular sentido del humor que suele caracterizar sus publicaciones, Sean Ono Lennon anunció que él y Charlotte Kemp Muhl habían dado la bienvenida a su primer hijo.
“Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado un ser humano. ¡Su nombre es Aurelius!”, escribió el músico en redes sociales, donde también publicó una fotografía en la que aparece sosteniendo al bebé.
En otra de las imágenes se observa a Charlotte en una cama de hospital con el recién nacido sobre el pecho. Sean acompañó la fotografía con un breve mensaje para la madre de su hijo.
La pareja también compartió otras postales de sus primeros momentos como padres, mientras amigos y figuras de la música comenzaron a felicitarlos públicamente. Entre quienes reaccionaron al anuncio estuvieron Patti Smith, Paris Hilton, Flea y Willow Smith.
¿Quién es Charlotte Kemp Muhl, la pareja de Sean Ono Lennon?
El nacimiento de Aurelius marca un nuevo capítulo para una relación que comenzó hace casi dos décadas. Sean Ono Lennon y Charlotte Kemp Muhl llevan juntos desde 2007, después de conocerse dos años antes en el festival Coachella.
Ambos comparten además una profunda conexión con la música. Sean es músico, compositor y productor, mientras que Charlotte ha desarrollado una carrera como cantante, modelo y bajista.
La pareja incluso trabajó junta en el proyecto musical The Ghost of a Saber Tooth Tiger, conocido también como The GOASTT. A lo largo de los años han colaborado en diferentes proyectos y han mantenido buena parte de su vida sentimental alejada de la atención mediática.
Por ello, el anuncio de su paternidad tomó por sorpresa a muchos seguidores, especialmente porque no habían hecho público que estuvieran esperando un bebé.