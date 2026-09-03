Nace el primer nieto de John Lennon: su hijo Sean Ono Lennon da la bienvenida a su primer hijo

Sean Ono Lennon anuncia el nacimiento de su hijo Aurelius

El bebé, un niño llamado Aurelius, se convierte en el primer nieto de John Lennon, quien murió en 1980, años antes de que su hijo pudiera formar su propia familia.

Sean, de 50 años, compartió la noticia este martes a través de sus redes sociales, acompañada de las primeras fotografías del recién nacido y de algunos momentos junto a Charlotte.

Con el particular sentido del humor que suele caracterizar sus publicaciones, Sean Ono Lennon anunció que él y Charlotte Kemp Muhl habían dado la bienvenida a su primer hijo.

“Charlotte y yo queremos anunciar que hemos creado un ser humano. ¡Su nombre es Aurelius!”, escribió el músico en redes sociales, donde también publicó una fotografía en la que aparece sosteniendo al bebé.



En otra de las imágenes se observa a Charlotte en una cama de hospital con el recién nacido sobre el pecho. Sean acompañó la fotografía con un breve mensaje para la madre de su hijo.

La pareja también compartió otras postales de sus primeros momentos como padres, mientras amigos y figuras de la música comenzaron a felicitarlos públicamente. Entre quienes reaccionaron al anuncio estuvieron Patti Smith, Paris Hilton, Flea y Willow Smith.

