La llamada final de reconciliación: Paul McCartney revela la plática que tuvo John Lennon antes de su muerte

El día que Paul McCartney se enteró de la muerte de John Lennon

En su nueva autobiografía, Paul McCartney recordó con tristeza el momento en que se enteró de la trágica muerte de su amigo y excompañero de The Beatles, John Lennon. El impacto de la noticia fue tan grande que el músico de 83 años comparó aquella experiencia con otro hecho histórico que conmovió al mundo.

“Fue una locura”, escribió McCartney en su libro Wings: The Story of a Band on the Run publicado el pasado 4 de noviembre, al recordar cómo su manager le informó, temprano en la mañana del 8 de diciembre de 1980, que Lennon había sido asesinado a tiros por Mark David Chapman en Nueva York.

Paul McCartney recordó el día que se enteró de la muert de John Lennon. (Hulton Archive/Getty Images)

"Simplemente repetimos lo que todos decían; todo estaba borroso", relató. "Fue igual que el asesinato de Kennedy. El mismo momento horrible, ¿sabes? Era imposible asimilarlo. Todavía no lo he asimilado. Y no quiero hacerlo".

Tras la muerte de Lennon, Paul recordó que él y sus compañeros de The Beatles, Ringo Starr y George Harrison, regresaron de inmediato al estudio: “Nadie podía quedarse en casa con esa noticia”, contó el intérprete de 'Every Night'.

“Todos teníamos que ir a trabajar y estar con gente que conocíamos. No podíamos soportarlo. Simplemente teníamos que seguir adelante. Así que fui a trabajar y cumplí mi jornada laboral en estado de shock”.

Los Beatles (Fox Photos/Getty Images)

La emotiva reconciliación de McCartney y Lennon antes de su muerte

A pesar de las tensiones que surgieron entre Paul McCartney y John Lennon tras la disolución de The Beatles en 1970, el exBeatle encontró consuelo en la reconciliación que habían tenido antes de su muerte. McCartney describió su última conversación telefónica con Lennon como “realmente buena” y sin confrontaciones:

“Eso es bueno, un consuelo para mí, porque sí me entristece que nunca nos sentáramos a hablar y arregláramos nuestras diferencias”, dijo McCartney. “Pero, por suerte, la última conversación telefónica que tuve con él fue realmente buena y no tuvimos ninguna pelea”.

John Lennon y Paul McCartney se reconciliaron antes de la trágica muerte del cantante. (William Vanderson/Getty Images)

El músico también reflexionó sobre la importancia de esa reconciliación en su vida: “Una de las mayores bendiciones de mi vida es que nos reconciliamos. Nos habíamos querido toda la vida, habíamos tenido nuestras discusiones y nos habíamos dicho cosas feas. Pero nunca había sido nada más serio que la relación entre dos hermanos”.

Según detalló, la conversación final giró en torno a la familia. Ambos, amigos desde la infancia, hablaron con naturalidad sobre sus hijos: Lennon le contó sobre su hijo Sean, mientras que McCartney compartió detalles de sus propios hijos. La plática fluyó sin rencores, recordándoles los lazos que los habían unido toda la vida.