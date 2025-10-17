Sofia Richie será mamá por segunda vez: así reveló la noticia

Sofia Richie y su rol como mamá: así descubrió que esperaba a su primera hija Eloise

Fue en septiembre de 2023 cuando la vida de Sofia Richie dio un giro inesperado: mientras viajaba a Milán para asistir al Fashion Week, comenzó a sentir síntomas que, en un principio, atribuyó al jet lag y al cansancio acumulado. Sin embargo, algo dentro de ella le indicaba que no era solo agotamiento. Al regresar a Los Ángeles, decidió hacerse una prueba de embarazo y, para confirmar lo que ya intuía, se hizo tres en total. Todas dieron positivo.

Así fue como descubrió, apenas con cuatro semanas de gestación, que estaba esperando su primer bebé junto a su esposo Elliot Grainge, con quien se había casado apenas unos meses antes, en abril de ese mismo año. La noticia la llenó de emoción, aunque eligió mantenerlo en secreto durante los primeros meses, hasta sentirse lista para compartirlo públicamente.

Sofia Richie y Elliot Grainge. (Instagrram/Sofia Richie )

Durante una entrevista con Vogue, Sofia contó que la experiencia de convertirse en mamá fue transformadora desde el primer instante. Se sintió conectada de inmediato con el proceso y, aunque vivió su embarazo con discreción, lo abrazó como una de las etapas más íntimas y poderosas de su vida. En enero de 2024, decidió anunciar públicamente que estaba esperando una niña, y desde ese momento, el nombre Eloise Samantha Grainge empezó a resonar entre sus seguidores y familiares.

La pequeña nació en mayo de 2024, y su llegada fue celebrada por todos los cercanos a la pareja. Para Sofia, la maternidad no solo fue un nuevo rol, sino también una inspiración. En sus propias palabras, Eloise cambió su perspectiva y la conectó con una versión más auténtica de sí misma, algo que se reflejaría también en los proyectos que vendrían después, como el lanzamiento de su marca SRG Atelier.