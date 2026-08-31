Josey, el hijo de Naya Rivera, debuta en el cine junto a su papá, Ryan Dorsey

Josey, el hijo de Naya Rivera, debuta en el cine

Aunque todavía no existe una sinopsis oficial publicada, el director explicó a The Tribune-Review que la historia gira alrededor de un hombre que pierde su trabajo y tiene que hacerse cargo de su hijo.

Naya Rivera con Ryan y Josey Dorsey. (Instagram/Naya Rivera)

“La película trata sobre un trabajador siderúrgico que pierde su empleo cuando la fábrica anuncia su cierre”, declaró Coury al medio. “Esto lo embarca en un viaje mientras deambula por su pueblo natal, en la región industrial del Medio Oeste estadounidense”.

Para el cineasta, el proyecto también representa una forma de retratar la zona donde creció. Coury, originario de New Kensington, Pensilvania, describió la película como una historia íntima y poética.

“Mi intención es plasmar la historia de nuestra región a través de la experiencia personal de un hombre”, declaró Coury. Anteriormente tuvo algunas participaciones como actor en producciones como el cortometraje Adopted y la película Dear Zoe, que llegó a los cines en 2022.

Ryan Dorsey y Josey Hollis (Instagram)

El debut cinematográfico de Josey no representa su primer acercamiento a la actuación. En 2024, cuando tenía 8 años, participó en la obra de teatro de Seussical Jr. en Virginia Occidental, estado donde nació su papá.