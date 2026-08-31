El camino de Josey Hollis Dorsey en la actuación apenas comienza. A los 10 años, el hijo de la fallecida actriz Naya Rivera y del actor Ryan Dorsey debutará en el cine en una película y compartirá créditos con su papá. El niño participará en The Burning Valley, largometraje escrito y dirigido por Evan Coury que actualmente se encuentra en producción en Pensilvania.
Josey, el hijo de Naya Rivera, debuta en el cine junto a su papá, Ryan Dorsey
Josey, el hijo de Naya Rivera, debuta en el cine
Aunque todavía no existe una sinopsis oficial publicada, el director explicó a The Tribune-Review que la historia gira alrededor de un hombre que pierde su trabajo y tiene que hacerse cargo de su hijo.
“La película trata sobre un trabajador siderúrgico que pierde su empleo cuando la fábrica anuncia su cierre”, declaró Coury al medio. “Esto lo embarca en un viaje mientras deambula por su pueblo natal, en la región industrial del Medio Oeste estadounidense”.
Para el cineasta, el proyecto también representa una forma de retratar la zona donde creció. Coury, originario de New Kensington, Pensilvania, describió la película como una historia íntima y poética.
“Mi intención es plasmar la historia de nuestra región a través de la experiencia personal de un hombre”, declaró Coury. Anteriormente tuvo algunas participaciones como actor en producciones como el cortometraje Adopted y la película Dear Zoe, que llegó a los cines en 2022.
El debut cinematográfico de Josey no representa su primer acercamiento a la actuación. En 2024, cuando tenía 8 años, participó en la obra de teatro de Seussical Jr. en Virginia Occidental, estado donde nació su papá.
El recuerdo de Naya Rivera sigue presente
El nuevo proyecto de Josey llega seis años después de la muerte de su mamá. Naya Rivera falleció el 8 de julio de 2020, a los 33 años, luego de ahogarse durante un paseo en bote en el lago Piru, en California.
La actriz se encontraba con su hijo, quien entonces tenía cuatro años, cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con las autoridades, la actriz ayudó a su hijo a subir nuevamente al bote antes de desaparecer bajo el agua.
En 2025, Ryan Dorsey habló por primera vez en una entrevista con la revista People sobre aquellos momentos y sobre la vida que ha construido junto a su hijo desde la muerte de la actriz de Glee: “Se despierta feliz, lleno de energía”, compartió en ese momento. “Intento ser el mejor padre posible y criar a un buen niño. Él me da una razón para seguir adelante con mi vida”.
Dorsey también se refirió al hecho de que Josey presenciara los últimos momentos de su madre: “Me resulta inconcebible que haya tenido que presenciar sus últimos momentos”.
Ahora, mientras continúa creciendo bajo el cuidado de su papá, Josey comienza a explorar una profesión que también formó parte de la vida de sus padres. Su participación en The Burning Valley será su primer proyecto cinematográfico y podría marcar el inicio de una carrera frente a las cámaras.
¿Quién es Ryan Dorsey?
Ryan Dorsey es un actor estadounidense nacido el 19 de julio de 1983 en Virginia Occidental. A lo largo de su carrera ha trabajado principalmente en televisión, con participaciones en series como Justified, Ray Donovan, Pitch y Big Sky.
También ha formado parte de producciones como Yellowstone, Bosch y Palm Royale, consolidando una trayectoria con apariciones en distintos proyectos de televisión y cine. Recientemente, Dorsey compartirá créditos con su hijo Josey en The Burning Valley.
Dorsey estuvo casado con la actriz Naya Rivera, conocida por interpretar a Santana López en Glee. La pareja contrajo matrimonio en 2014 y se divorció en 2018. Juntos tuvieron a su hijo, Josey Hollis Dorsey, quien nació en 2015.