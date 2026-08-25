La historia real que inspiró “Jolene”

Aunque durante años muchos creyeron que Jolene era un personaje ficticio, Dolly Parton explicó en distintas entrevistas que la canción nació a partir de dos experiencias reales. La primera ocurrió cuando una niña pelirroja se acercó a ella después de un concierto para pedirle un autógrafo. La cantante quedó fascinada por su nombre y decidió guardarlo para una futura composición.

La segunda fue más personal. Poco después de casarse con Carl Dean, Parton notó que una empleada del banco mostraba un interés especial por su esposo. La situación nunca pasó a mayores, pero la anécdota despertó la idea de escribir una canción desde la perspectiva de una mujer que observa con preocupación a una rival que parece tenerlo todo. La combinación de ambos elementos dio origen a una de las narraciones más memorables de la música country.

Dolly Parton falleció a los 80n años de edad. (Getty Images)

¿Qué significa realmente la letra de “Jolene”?

A diferencia de muchas canciones sobre triángulos amorosos, Jolene no presenta una confrontación directa. La narradora no culpa a su pareja ni ataca a la mujer que considera una amenaza. Por el contrario, reconoce la belleza y el poder de su rival. La famosa frase “Please don’t take him just because you can” resume el corazón de la canción: una petición desesperada nacida de la inseguridad y el miedo a perder a la persona amada.

Esa vulnerabilidad emocional es una de las razones por las que el tema ha logrado mantenerse vigente. Más allá del contexto romántico, habla de sentimientos universales como la comparación, la duda y la fragilidad humana.

