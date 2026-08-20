Vanessa Huppenkothen vivió un momento de angustia la noche del miércoles mientras manejaba por una avenida de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. La periodista transmitió parte de lo ocurrido desde el interior de su carro, mientras una camioneta aparentemente intentaba cerrarle el paso y detener su avance.
Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión mientras manejaba en CDMX y confirma que está a salvo
Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión mientras manejaba en CDMX
Durante el video, que posteriormente fue eliminado de Instagram, Vanessa Huppenkothen se mostró preocupada por la situación y pidió ayuda a sus seguidores. Algunos fragmentos de la transmisión comenzaron a circular en redes sociales después de que desapareciera de su cuenta.
“Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace. Ay, no. Diosito santo. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya. No se va a ir. Vengo sola, ayúdenme, por favor. Por favor, por favor”.
@mario.beteta
La conductora Vanessa Huppenkothen denunció en redes sociales haber sufrido acoso vial mientras manejaba, grabando a un automovilista que le frenaba intencionalmente para obligarla a detenerse. Más tarde confirmó en un nuevo video que se encuentra bien y a salvo en su casa.
En otro momento de la transmisión, la conductora de TUDN expresó el temor que tenía ante lo que estaba ocurriendo: “Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr**”.
La situación habría terminado cuando la camioneta se encontró con dos camionetas militares que circulaban por la zona. De acuerdo con el relato, el conductor se orilló y Huppenkothen aprovechó ese momento para acelerar y alejarse del lugar.
Vanessa Huppenkothen confirma que está a salvo
Horas después del incidente, Vanessa Huppenkothen reapareció en sus historias de Instagram para agradecer los mensajes que recibió de sus seguidores y confirmar que se encontraba fuera de peligro.
“¿Cómo están? Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito. Muchísimas gracias”.
Hasta el momento, no se ha confirmado si Huppenkothen presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ni si las autoridades ya identificaron al conductor o a los ocupantes de la camioneta.
@teinformo24hrs_ 🙏 “Estoy en casa, estoy bien y estoy a salvo”: @Vanessa Huppenkothen Después del momento de tensión que reportó mientras conducía, Vanessa Huppenkothen reapareció para agradecer el apoyo recibido y confirmar que se encuentra bien. “Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores”, señaló. ¿Viste el mensaje que compartió anteriormente? #VanessaHuppenkothen #CDMX #NoticiasMéxico #Espectáculos #CDMX ♬ sonido original - Te Informo 24 HRS
En redes sociales, algunos usuarios relacionaron el comportamiento de la camioneta con el modus operandi conocido como “montachoques”; sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que confirme que se tratara de un caso de este tipo.