Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión mientras manejaba en CDMX y confirma que está a salvo

Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión mientras manejaba en CDMX

Durante el video, que posteriormente fue eliminado de Instagram, Vanessa Huppenkothen se mostró preocupada por la situación y pidió ayuda a sus seguidores. Algunos fragmentos de la transmisión comenzaron a circular en redes sociales después de que desapareciera de su cuenta.

Vanessa Huppenkothen (Instagram)

“Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace. Ay, no. Diosito santo. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya. No se va a ir. Vengo sola, ayúdenme, por favor. Por favor, por favor”.



@mario.beteta La conductora Vanessa Huppenkothen denunció en redes sociales haber sufrido acoso vial mientras manejaba, grabando a un automovilista que le frenaba intencionalmente para obligarla a detenerse. Más tarde confirmó en un nuevo video que se encuentra bien y a salvo en su casa. ♬ sonido original - Oscar Mario Beteta

En otro momento de la transmisión, la conductora de TUDN expresó el temor que tenía ante lo que estaba ocurriendo: “Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr**”.

La situación habría terminado cuando la camioneta se encontró con dos camionetas militares que circulaban por la zona. De acuerdo con el relato, el conductor se orilló y Huppenkothen aprovechó ese momento para acelerar y alejarse del lugar.