Margot Robbie protagonizaría 'Piratas del Caribe 6' y Johnny Depp podría regresar como Jack Sparrow

Margot Robbie protagonizaría 'Piratas del Caribe 6'

La noticia supone un giro para una franquicia que durante más de dos décadas estuvo ligada a Johnny Depp y a su interpretación del excéntrico capitán. Las cinco películas anteriores, estrenadas entre 2003 y 2017, recaudaron en conjunto más de 4,500 millones de dólares en todo el mundo.

Aunque todavía hay pocos detalles sobre la historia, de acuerdo con los nuevos reportes de Deadline, todo apunta a que la sexta película estará centrada en un nuevo personaje interpretado por Margot Robbie. Su participación no es completamente nueva: la actriz ya había sido vinculada a un proyecto derivado de la franquicia, aunque aquel desarrollo quedó en pausa.

Getty Images (Kate Green/Getty Images for Warner Bros.)

Ahora, todo apunta a que Disney estaría apostando por una nueva protagonista para darle una dirección diferente a la saga, sin necesariamente borrar por completo su pasado.

Hasta ahora, la identidad y los detalles del personaje de Robbie todavía no han sido revelados públicamente, por lo que también se desconoce cómo se conectará con el universo que comenzó en 2003 con La maldición del Perla Negra.

