Después de años de especulaciones, Cara Delevingne decidió hablar. La modelo y actriz británica confirmó por primera vez que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard durante el proceso de divorcio de la actriz con Johnny Depp, uno de los episodios más mediáticos de Hollywood en la última década.
Cara Delevingne confirma que tuvo una relación con Amber Heard tras su divorcio con Johnny Depp
Cara Delevingne confirma que tuvo una relación con Amber Heard tras su divorcio con Johnny Depp
La revelación ocurrió durante su participación en The Louis Theroux Podcast, donde Cara Delevingne repasó algunos de los momentos más difíciles de su vida, incluyendo sus problemas de adicción, una sobredosis que casi le cuesta la vida y su proceso de recuperación. En ese contexto también abordó, sin rodeos, los rumores que durante años rodearon su vínculo con Heard.
Durante la conversación, Delevingne reconoció que ella y Amber Heard estuvieron "sentimentalmente involucradas" después de que la actriz solicitara el divorcio de Johnny Depp en 2016. La modelo explicó que su cercanía comenzó años antes, cuando coincidieron en el rodaje de London Fields, aunque aclaró que la relación amorosa surgió una vez que el matrimonio entre Heard y Depp había terminado.
La actriz también recordó que durante aquella etapa Amber Heard mantenía otros vínculos sentimentales, entre ellos con el empresario Elon Musk, un aspecto que ya había sido objeto de especulación durante el juicio por difamación entre Heard y Depp celebrado en 2022. Delevingne añadió que Johnny Depp era una persona "consumida por los celos" en aquella época, aunque evitó profundizar en el conflicto legal entre la expareja.
“Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo, y luego, cuando se estaban divorciando, sí, supongo que tuvimos una relación sentimental. Pero ella también tenía relaciones con otras personas”, asegurño la modelo británica.
Las declaraciones reavivaron un tema que durante años permaneció envuelto en rumores, especialmente después de que el nombre de Cara Delevingne apareciera en documentos judiciales relacionados con el mediático enfrentamiento legal entre Depp y Heard.
Cara Delevingne habla abiertamente sobre sus adicciones y su recuperación
Más allá de confirmar su relación con Amber Heard, la entrevista también estuvo marcada por las confesiones personales de Delevingne sobre uno de los momentos más oscuros de su vida.
La actriz reveló que sufrió una sobredosis casi fatal tras consumir cocaína presuntamente adulterada con opioides después del festival Burning Man. Según relató, sufrió una convulsión, fue trasladada de urgencia a un hospital y los servicios médicos lograron reanimarla con naloxona, un medicamento utilizado para revertir sobredosis de opioides.
Ese episodio se convirtió en el punto de inflexión que la llevó a ingresar en rehabilitación y comenzar un proceso de sobriedad que mantiene hasta la actualidad.
Las fotografías de Delevingne visiblemente desorientada en un aeropuerto en 2022 ya habían despertado preocupación entre sus seguidores, aunque hasta ahora no había explicado públicamente la gravedad de lo que estaba viviendo.
Actualmente, la modelo asegura que atraviesa una etapa mucho más estable, enfocada en su bienestar personal y en nuevos proyectos profesionales. Mientras tanto, Amber Heard permanece alejada de Hollywood y reside en Madrid junto a sus tres hijos, después del largo proceso judicial que marcó su carrera y su vida pública.