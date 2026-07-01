Cara Delevingne confirma que tuvo una relación con Amber Heard tras su divorcio con Johnny Depp

La revelación ocurrió durante su participación en The Louis Theroux Podcast, donde Cara Delevingne repasó algunos de los momentos más difíciles de su vida, incluyendo sus problemas de adicción, una sobredosis que casi le cuesta la vida y su proceso de recuperación. En ese contexto también abordó, sin rodeos, los rumores que durante años rodearon su vínculo con Heard.

Durante la conversación, Delevingne reconoció que ella y Amber Heard estuvieron "sentimentalmente involucradas" después de que la actriz solicitara el divorcio de Johnny Depp en 2016. La modelo explicó que su cercanía comenzó años antes, cuando coincidieron en el rodaje de London Fields, aunque aclaró que la relación amorosa surgió una vez que el matrimonio entre Heard y Depp había terminado.

Cara Delevingne confirmó que tuvo una relación con Amber Heard. (Shutterstock)

La actriz también recordó que durante aquella etapa Amber Heard mantenía otros vínculos sentimentales, entre ellos con el empresario Elon Musk, un aspecto que ya había sido objeto de especulación durante el juicio por difamación entre Heard y Depp celebrado en 2022. Delevingne añadió que Johnny Depp era una persona "consumida por los celos" en aquella época, aunque evitó profundizar en el conflicto legal entre la expareja.

“Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo, y luego, cuando se estaban divorciando, sí, supongo que tuvimos una relación sentimental. Pero ella también tenía relaciones con otras personas”, asegurño la modelo británica.

Amber Heard y Johnny Depp (Getty Images)

Las declaraciones reavivaron un tema que durante años permaneció envuelto en rumores, especialmente después de que el nombre de Cara Delevingne apareciera en documentos judiciales relacionados con el mediático enfrentamiento legal entre Depp y Heard.