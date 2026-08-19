De ‘Smallville’ a ‘Murder in A Small Town’: Kristin Kreuk regresa a la pantalla mexicana con un intenso drama policiaco

Aunque Kristin es originaria de un entorno urbano y, en realidad, la mayoría de sus personajes han vivido en grandes ciudades, el que esta nueva serie la lleve de vuelta a uno de esos lugares apacibles le permitió —precisamente— conectar con la complejidad de historias que se entretejen en este tipo de comunidades, según nos contó en entrevista exclusiva.

¿De qué se trata ‘Murder in A Small Town’?

Murder in a Small Town es un drama criminal de ocho episodios, creado por Ian Weir y basado en la serie de novelas Alberg and Cassandra Mysteries, de L.R. Wright.

La historia sigue a Karl Alberg (Rossif Sutherland), un detective de Minneapolis que se muda a una pequeña comunidad costera del noroeste del Pacífico para comenzar de nuevo como jefe de policía.

Lo que parecía un lugar tranquilo se convierte en el escenario de una serie de asesinatos que sacuden al pueblo y lo obligan a enfrentarse a una red de secretos entre sus habitantes.

En medio de las investigaciones, Karl conoce a Cassandra Lee (Kristin Kreuk), una bibliotecaria comprometida con la vida cultural de la comunidad, con quien establece un vínculo afectivo en una historia que combina misterio, thriller policiaco, costumbrismo y romance.