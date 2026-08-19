Kristin Kreuk, “la novia de una generación” de televidentes que se enamoraron de ella en Smallville, está de vuelta en las pantallas mexicanas y, coincidentemente, lo hace como estrella de una serie que ocurre en otro “pueblo chico”: Murder in a Small Town, que se estrena este 19 de agosto en Universal+.
De ‘Smallville’ a ‘Murder in A Small Town’: Kristin Kreuk regresa a la pantalla mexicana con un intenso drama policiaco
Aunque Kristin es originaria de un entorno urbano y, en realidad, la mayoría de sus personajes han vivido en grandes ciudades, el que esta nueva serie la lleve de vuelta a uno de esos lugares apacibles le permitió —precisamente— conectar con la complejidad de historias que se entretejen en este tipo de comunidades, según nos contó en entrevista exclusiva.
¿De qué se trata ‘Murder in A Small Town’?
Murder in a Small Town es un drama criminal de ocho episodios, creado por Ian Weir y basado en la serie de novelas Alberg and Cassandra Mysteries, de L.R. Wright.
La historia sigue a Karl Alberg (Rossif Sutherland), un detective de Minneapolis que se muda a una pequeña comunidad costera del noroeste del Pacífico para comenzar de nuevo como jefe de policía.
Lo que parecía un lugar tranquilo se convierte en el escenario de una serie de asesinatos que sacuden al pueblo y lo obligan a enfrentarse a una red de secretos entre sus habitantes.
En medio de las investigaciones, Karl conoce a Cassandra Lee (Kristin Kreuk), una bibliotecaria comprometida con la vida cultural de la comunidad, con quien establece un vínculo afectivo en una historia que combina misterio, thriller policiaco, costumbrismo y romance.
Kristin Kreuk: ¿pueblo chico, infierno grande?
Antes de platicar con Kristin Kreuk, descubrimos desde el primer episodio de Murder in a Small Town que, así como ocurre con el nuevo jefe de policía, el espectador va descubriendo que la tranquilidad del pueblito de Gibsons es la fachada perfecta para una serie de asesinatos y secretos que reflejan la compleja estructura social de esta pequeña comunidad.
“Pueblo chico, infierno grande”, dice el refrán y esta serie parece ser buen ejemplo de ello.
Además, el hecho de que un “small town” se sumara a la trayectoria profesional de la actriz, nos obligó a traer memorias de aquel otro pueblito donde era vecina de un tal Clark Kent (quien, en la vida real, dejó Los Ángeles y se mudó a un rancho con su familia).
“Cuando pienso en Smallville —y supongo que tiene que ver con el título—, pienso que son dos series que transcurren en pueblos pequeños. Y ambas hablan de los misterios ocultos dentro de esas comunidades, sobre todo Smallville en sus primeras temporadas, cuando aparecían de la nada personas afectadas por los meteoritos”, comentó Kristin en videollamada exclusiva para Quién.
La actriz da vida a Cassandra Lee, una bibliotecaria que, al conocer al nuevo jefe de policía y conectar de manera casi inmediata con él, se convierte en el "contrapeso" humano de una historia en la que los cuerpos sin vida comienzan a "florecer".
“No he vivido realmente en un pueblo pequeño; siempre he vivido en ciudades”, explicó Kristin. “Pero cuando imagino cómo son los pueblos pequeños, siento que existe la expectativa de que haya algo más extraño, de que haya ‘algo más’, o bien una sensación inquietante que se va instalando. Y eso se refleja en estas series de televisión que aprovechan ese elemento”, dijo.
‘Murder in a Small Town’: Entre la tranquilidad de la vida real y el caos de la ficción
Si bien la serie se instala en el misterio y el género policíaco, es innegable que parte de su valor agregado es la forma en la que mezcla el costumbrismo norteamericano y el romance para entregar una historia que se siente humana y real.
Aquí no están los efectos especiales ni los personajes súper conocidos de Smallville, pero al igual que aquella serie con la que muchos de nosotros conocimos a Kristin Kreuk en los años 2000, Murder in a Small Town cuenta con personajes cuyos trasfondos son sorprendentes.
Y Gibsons, el poblado donde grabaron el programa, tiene la mística que —en gran medida— se convierte en otro personaje del programa y no sólo en el escenario donde tiene lugar la acción.
“La serie ocurre en Gibsons y rodamos en el propio Gibsons. Es realmente un pueblo pequeño. Vamos todo el tiempo a los mismos restaurantes, a la misma cafetería. Las locaciones son lugares reales. Hay una continuidad y una cercanía que pueden desarrollarse y, espero, eso se traduzca en pantalla”, comentó la actriz.
“Existe esa red de personas y esa interconexión, mientras que en las ciudades suele haber mucho más anonimato. En los pueblos pequeños no tienes ese anonimato. No puedes escapar de todo el mundo y esa también es la realidad en la que filmamos”, añadió.
'Small town' es (probablemente) igual a 'big drama'
Murder in a Small Town inicia precisamente con un homicidio y el desarrollo de los primeros indicios que ayudarán al televidente a armar el rompecabezas en su mente.
Pero al mismo tiempo, conforme conocemos el caso y a los personajes que están involucrados, descubrimos esa red compleja de la que habla Kristin Kreuk y nos damos cuenta de que los pobladores del lugar no son tan “impecables” como la decoración de sus casas o sus cuidados jardines.
Y eso, al final, fue material que la actriz aprovechó para entender y darle profundidad a su actuación en la serie.
“Hay algo en los pueblos pequeños y en la cercanía entre sus habitantes: la posibilidad de conocer a tus vecinos, las complejidades de vivir junto a ellos, los conflictos que surgen en esos entornos y la historia de las relaciones dentro de una comunidad. Creo que de ahí se puede extraer mucho drama”, aseguró.
Murder in a Small Town
Drama policiaco con Kristin Kreuk y Rossif Sutherland, estreno en Universal+