Sam Smith regresa a México: fechas y preventa en CDMX

El regreso de Sam Smith a México ya es oficial y todo apunta a que será uno de los eventos musicales más importantes de 2026 en la Ciudad de México. El cantante británico confirmó una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos del país, donde se presentará durante cuatro noches consecutivas.
De acuerdo con Ocesa, Sam Smith ofrecerá shows los días 17, 18, 20 y 21 de agosto de 2026, todos programados a las 21:00 horas. Este formato ha sido interpretado como una especie de residencia en CDMX, una dinámica que permite a los artistas conectar de manera más cercana con su público y ofrecer una experiencia más cuidada en cada presentación.