Sam Smith regresa a México: fechas y preventa en CDMX

Sam Smith en México 2026: fechas en Auditorio Nacional y preventa

Para quienes buscan boletos para Sam Smith en México, el proceso de compra contará con varias etapas clave. La preventa fans es una de las más importantes, ya que permite acceder antes que el público general a las entradas para el Auditorio Nacional.

El registro para esta preventa estará disponible hasta antes del 22 de marzo de 2026. Quienes completen el proceso podrán participar en la preventa el 23 de marzo, mientras que la Gran Venta HSBC se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo. Finalmente, la venta general comenzará el 27 de marzo, fecha en la que cualquier persona podrá adquirir sus boletos.

Para acceder a la preventa de fans de Sam Smith en México, es necesario ingresar al enlace oficial de registro https://drop.cobrand.com/d/samsmith/tbfmexico llenar los datos personales, agregar un usuario de redes sociales y esperar la validación. Posteriormente, los usuarios recibirán confirmación vía WhatsApp junto con el link de acceso para la compra anticipada.

Este sistema busca ordenar la alta demanda que se espera para los conciertos de Sam Smith en CDMX, considerando la popularidad del artista y el número limitado de fechas en el recinto.